Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης

«Κατερίνα μου, αν ισχύει αυτό που λέγεται και απλά δε θες να το πεις ακόμα και πολύ καλά κάνεις για μένα, εγώ σου στέλνω όλη τη θετική μου ενέργεια ολόψυχα και με την ευχή της Παναγίας να πάνε όλα καλά», «Με το καλό! Σίγουρα είναι έγκυος. Και η Katken με νύχι άβαφο! Δεν κρύβεται τέτοια χαρά», ήταν μερικά από τα σχόλια των χρηστών κάτω από τις νέες φωτογραφίες που ανέβασε η Κατερίνα Καινούργιου σε βραδινή της έξοδο.

Η παρουσιάστρια του Alpha για τη βραδινή εξόδό της, επέλεξε μία αέρινη σατέν δημιουργία και τη συνδύασε με mules. Οι φωτογραφίες αυτές πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου και στα σχόλια «στήθηκε χορός» από τους followers.

Ωστόσο, υπήρχαν και οι πιο επιφυλακτικοί που έγραφαν: «Σταματήστε να σχολιάζετε κοιλίτσες, γιατί αν δεν είναι έγκυος μόνο πόνος προκαλείται».

Δες την ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου και τα σχόλια των followers:

Κατερίνα Καινούργιου: «Κάνω προσπάθεια για παιδί. Ο Θεός θα δείξει»

Κατά καιρούς έχουμε δει την Κατερίνα Καινούργιου να αποχωρεί από την εκπομπή, λόγω αδιαθεσίας. Η παρουσιάστρια μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες απάντησε με ένα πολύ τρυφερό τρόπο γι’ αυτό το γεγονός.

Παραδέχτηκε πως βρίσκεται σε μια φάση που προσπαθεί να κάνει παιδί. «Κάνω την προσπάθειά μου να κάνω παιδί και νιώθω αδιαθεσία στην εκπομπή. Ο Θεός θα δείξει. Αυτό το πράγμα με πιέζει και με στρεσάρει. Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δε με στεναχωρεί κάνω και εγώ την προσπάθεια μου».

Αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο Κατερίνας - Παναγιώτη

Πριν από λίγο καιρό η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκαναν ένα ταξίδι στο Παρίσι. Εκεί ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στην παρουσιάστρια.

Φημολογείται ότι ο γάμος θα γίνει στο Παρίσι σε στενό οικογενειακό κύκλο με την Κατερίνα Καινούργιου να κρατά κρυφή την ημερομηνία που θα ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης.