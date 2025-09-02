Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα της ομάδα και ο αντικαταστάτης του Θέμη Μάλλη

Η ανακοίνωση για την πρεμιέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα»

Δείτε βίντεο του Breakfast@Star για την Κατερίνα Καινούργιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου και η «Super Κατερίνα» επιστρέφουν στον ALPHA με αέρα ανανέωσης και δύο τεράστια αλλαγές στην εκπομπή, εκτός από το πάνελ. Μαζί της τη νέα σεζόν δε θα είναι η αστρολόγος Αγγελική Μανουσάκη και ο αρχισυντάκτης Θέμης Μάλλης.

Στο πλευρό της και φέτος ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή, μια νέα δυναμική δημοσιογράφος με έγκυρο ρεπορτάζ και ο Χάρης Χρονόπουλος με τηλεοπτική και ραδιοφωνική εμπειρία, όπως γράφει η ανακοίνωση του σταθμού. 

Μαζί της και η Δάφνη Μπόκοτα, η οποία μετά από χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επανέρχεται δυναμικά με σχόλιο και άποψη στην τηλεόραση του σήμερα. Η Έλενα Πολυκάρπου, καθημερινά, θα μας μεταφέρει τα lifestyle νέα με αποκλειστικό ρεπορτάζ. Ο Πέτρος Συρίγος, και φέτος, θα μας χαρίζει τις πιο νόστιμες και εύκολες συνταγές! Η Βάσια Μαυράκη, με τις αστρολογικές της προβλέψεις θα φροντίζει να ξεκινά η μέρα γνωρίζοντας τι… πλανητικό μας περιμένει.

super katerina

Οι δύο αλλαγές που θα δούμε στην εκπομπή Super Kατερίνα, πέρα από τα πρόσωπα του πάνελ, είναι η αλλαγή στον project manager αλλά και την αρχισυνταξία της εκπομπής, καθώς ο Θέμης Μάλλης και η ομάδα αρχισυνταξίας έφυγε και στη θέση του έρχεται φέτος ο Θοδωρής Σημαντηράκης. Φέτος, η εκπομπή θα έχει ως εταιρεία παραγωγής της την Green Pixel.

Σημειώνεται πως η εκπομπή θα παραμείνει πιστή στον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα και θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου. 

