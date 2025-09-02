Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα της ομάδα και ο αντικαταστάτης του Θέμη Μάλλη

Η Κατερίνα Καινούργιου και η «Super Κατερίνα» επιστρέφουν στον ALPHA με αέρα ανανέωσης και δύο τεράστια αλλαγές στην εκπομπή, εκτός από το πάνελ. Μαζί της τη νέα σεζόν δε θα είναι η αστρολόγος Αγγελική Μανουσάκη και ο αρχισυντάκτης Θέμης Μάλλης.

Στο πλευρό της και φέτος ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή, μια νέα δυναμική δημοσιογράφος με έγκυρο ρεπορτάζ και ο Χάρης Χρονόπουλος με τηλεοπτική και ραδιοφωνική εμπειρία, όπως γράφει η ανακοίνωση του σταθμού.

Μαζί της και η Δάφνη Μπόκοτα, η οποία μετά από χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επανέρχεται δυναμικά με σχόλιο και άποψη στην τηλεόραση του σήμερα. Η Έλενα Πολυκάρπου, καθημερινά, θα μας μεταφέρει τα lifestyle νέα με αποκλειστικό ρεπορτάζ. Ο Πέτρος Συρίγος, και φέτος, θα μας χαρίζει τις πιο νόστιμες και εύκολες συνταγές! Η Βάσια Μαυράκη, με τις αστρολογικές της προβλέψεις θα φροντίζει να ξεκινά η μέρα γνωρίζοντας τι… πλανητικό μας περιμένει.

Οι δύο μεγάλες αλλαγές στη Super Κατερίνα εκτός από τα πρόσωπα στο πάνελ

Οι δύο αλλαγές που θα δούμε στην εκπομπή Super Kατερίνα, πέρα από τα πρόσωπα του πάνελ, είναι η αλλαγή στον project manager αλλά και την αρχισυνταξία της εκπομπής, καθώς ο Θέμης Μάλλης και η ομάδα αρχισυνταξίας έφυγε και στη θέση του έρχεται φέτος ο Θοδωρής Σημαντηράκης. Φέτος, η εκπομπή θα έχει ως εταιρεία παραγωγής της την Green Pixel.

Σημειώνεται πως η εκπομπή θα παραμείνει πιστή στον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα και θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου.