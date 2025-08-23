Καινούργιου: Συνεργάτιδά της ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους

Συνεργάτιδα της Κατερίνας Καινούργιου ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής την αποχώρησή της από τη «Super Κατερίνα». 

Αναφερόμαστε στην αστρολόγο Αγγελική Μανουσάκη, η οποία γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram πως δε θα συνεχίσει τη νέα σεζόν στην πρωινή εκπομπή του Alpha. 

«Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμά την παραγωγή της @superkaterinatv και την @katken85 προσωπικά για τις 2 υπέροχες σεζόν που με είχαν καθημερινά στην εκπομπή ως αστρολόγο. Ήταν πολύ όμορφα αλλά όλοι οι κύκλοι κάποια στιγμή κλείνουν. Θα συνεχίσω την πορεία μου ως αστρολόγος κανονικά. Έμαθα πάρα πολλά από εσάς. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ όλους. Είμαι σίγουρη πως θα σκίσετε και φέτος», έγραψε η Αγγελική Μανουσάκη. 

Από την πλευρά της, η παρουσιάστρια του Alpha, αναδημοσιεύοντας το εν λόγω μήνυμα στο προφίλ της, σχολιάζοντας: «Είσαι υπέροχο πλάσμα».

Ριζικές θα είναι οι αλλαγές στη «Super Κατερίνα» τη νέα σεζόν με τον Alpha να ανακοινώνει στα τέλη Ιουλίου την ανανέωση της συνεργασίας του με την οικοδέσποινα της πρωινής εκπομπής, Κατερίνα Καινούργιου. 

«Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Alpha συνεχίζουν τη SUPER συνεργασία τους, μια σχέση που έχει χτιστεί με εμπιστοσύνη και συνέπεια και ωριμάζει στον χρόνο.

Πέμπτος χρόνος – αριθμός καθόλου τυχαίος καθώς συμβολίζει την εξέλιξη, την ισορροπία, την αλλαγή και το «μαζί». Η Κατερίνα Καινούργιου ήρθε στον Alpha δυναμικά και συνεχίζει για 5 η χρονιά την επιτυχημένη της πορεία ακόμα πιο ώριμη, πιο φωτεινή και πάνω από όλα αληθινή. Με το συναίσθημά της δυνατό και σύμμαχο την ειλικρίνεια και τη φρεσκάδα της, η Κατερίνα αφουγκράζεται καθημερινά τη διάθεση του
κοινού και του την επιστρέφει με χιούμορ, τρυφερότητα και οξυδέρκεια.

Αυθεντική, δοτική και με έμφυτη ευγένεια η προσέγγισή της έχει πάντοτε μια αφοπλιστική ειλικρίνεια. Καθημερινά με το χαμόγελο, το πάθος και την άμεση επαφή της με τους τηλεθεατές δημιουργεί ένα ζεστό χώρο επικοινωνίας και συντροφιάς. Δίνει βήμα στη θετική πλευρά της ζωής, αλλά δεν διστάζει να αγγίξει και τα δύσκολα με σεβασμό.\

Ο Alpha και η Κατερίνα Καινούργιου συνεχίζουν την κοινή τους διαδρομή και είναι σίγουρο πως θα είναι… super!

Η επόμενη σεζόν στον Alpha δεν υπόσχεται — συνεχίζει με σιγουριά».

