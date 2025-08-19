Κατερίνα Καινούργιου: Η Πάρος -κι ο έρωτας- της πάνε πολύ - Όσα έγραψε!

«Πιο ήρεμη και πιο ασφαλής από ποτέ...»

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών της διακοπών στην κοσμοπολίτικη Πάρο, γεμίζοντας τις μπαταρίες της πριν την επιστροφή της στην Αθήνα και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. 

Κατερίνα Καινούργιου: Εκθαμβωτική με ροζ μαγιό και φυσικό look!

Η παρουσιάστρια, γνωστή για την αγάπη της στα ελληνικά νησιά, μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τις ανέμελες στιγμές της με τους χιλιάδες followers της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Όπου κι αν πάει, η Κατερίνα Καινούργιου στην Πάρο επιστρέφει!

Όπου κι αν πάει, η Κατερίνα Καινούργιου στην Πάρο επιστρέφει! /Φωτογραφία Instagram

Σε ανάρτησή της το βράδυ της Τρίτης 19 Αυγούστου, η οικοδέσποινα της εκπομπής Super Κατερίνα, δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες που τη δείχνουν να χαλαρώνει και να απολαμβάνει τη μαγευτική θέα

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία χωρίς μακιγιάζ στις διακοπές της

Τα καρέ συνοδεύονταν από ένα ιδιαίτερα τρυφερό και ποιητικό μήνυμα, εκφράζοντας τα βαθιά της συναισθήματα για τον τόπο. «Κάθε ηλιοβασίλεμα σ’ αυτό το νησί είναι μια υπόσχεση ότι η ομορφιά εδώ δεν τελειώνει ποτέ… Κάθε γωνιά με κάνει να νιώθω πιο ήρεμη και πιο ασφαλής από ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Κατερίνα Καινούργιου: Πάντα στο πλευρό του Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η Κατερίνα Καινούργιου περνάει ένα από τα πιο όμορφα καλοκαίρια της στο δημοφιλές νησί, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Η Κατερίνα μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στο Instagram, δείχνοντας τη χαρά και την ηρεμία που βιώνει. Πρόσφατα, με αφορμή την ονομαστική γιορτή του συντρόφου της, η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια τρυφερή κοινή τους φωτογραφία -πάλι- από την Πάρο, γράφοντας: «Χρόνια πολλά αγάπη μου». 

Κατερίνα Καινούργιου: Η Πάρος -κι ο έρωτας- της πάνε πολύ - Όσα έγραψε!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο νησί, κάτι που εξηγεί γιατί το ζευγάρι περνάει εκεί μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών. 

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Παραδεισένιες διακοπές στα Κουφονήσια!

Πρόσφατα υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο ακόμα και για πρόταση γάμου από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, με την KatKen να επιβεβαιώνει την είδηση μέσω ανάρτησής της στα social media.

