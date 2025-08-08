Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία χωρίς μακιγιάζ στις διακοπές της

Oι διακοπές στα Κουφονήσια με τον σύντροφό της

Πρώτη Δημοσίευση: 08.08.25, 22:55
Στιγμιότυπα απ΄ την εξόρμηση στα Κουφονήσια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου, μετά από μία τηλεοπτική χρονιά με έντονη επικαιρότητα.

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Παραδεισένιες διακοπές στα Κουφονήσια!

Η παρουσιάστρια του Alpha και της εκπομπής Super Κατερίνα, εδώ και αρκετές εβδομάδες βρίσκεται στην Πάρο με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή. Από εκεί, το ζευγάρι αποφάσισε να ταξιδέψει για λίγες ημέρες στα Κουφονήσια. Έναν μαγικό προορισμό.

Μάλιστα, από το ταξίδι της αυτό στο όμορφο κυκλαδίτικο νησί, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών, όπου μοιάζει τρισευτυχισμένη. Μάλιστα, σε ένα στιγμιότυπο, τη βλέπουμε να ποζάρει με το μαγιό της στην ξαπλώστρα, χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Δες τη φωτογραφία:

Καινούργιου: Η Φωτογραφία Χωρίς Μακιγιάζ Στις Διακοπές Της

Καινούργιου: Η Φωτογραφία Χωρίς Μακιγιάζ Στις Διακοπές Της

Καινούργιου: Η Φωτογραφία Χωρίς Μακιγιάζ Στις Διακοπές Της

Καινούργιου: Η Φωτογραφία Χωρίς Μακιγιάζ Στις Διακοπές Της

Καινούργιου: Η Φωτογραφία Χωρίς Μακιγιάζ Στις Διακοπές Της

Αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο Κατερίνας - Παναγιώτη

Πριν από λίγο καιρό η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκαναν ένα ταξίδι στο Παρίσι. Εκεί ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στην παρουσιάστρια.

Φημολογείται ότι ο γάμος θα γίνει στο Παρίσι σε στενό οικογενειακό κύκλο με την Κατερίνα Καινούργιου να κρατά κρυφή την ημερομηνία που θα ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
