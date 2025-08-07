Καινούργιου - Κουτσουμπής: Παραδεισένιες διακοπές στα Κουφονήσια!

Τη μαγεία του κυκλαδίτικου τοπίου στα Κουφονήσια απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου έχοντας πάντα στο πλευρό της τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Μπορεί το ερωτευμένο ζευγάρι να έχει ως βάση την Πάρο, αλλά επιλέγει να κάνει ρομαντικές αποδράσεις και σε άλλα ελληνικά νησιά.

Η παρουσιάστρια που διανύει μια από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής της αποκάλυψε τον νέο προορισμό μέσα από αναρτήσεις στα social media.



Φωτογραφίες με θαλασσινό…αεράκι!

Η KatKen δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες που κόβουν την ανάσα, με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά, τα σοκάκια και, φυσικά, τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της.

Αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο

Πριν από λίγο καιρό η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκαναν ένα ταξίδι στο Παρίσι. Εκεί ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμο στην παρουσιάστρια όπως αποκάλυψε με ανάρτηση στο Instagram.



Φημολογείται ότι ο γάμος θα γίνει στο Παρίσι σε στενό οικογενειακό κύκλο με την Κατερίνα Καινούργιου να κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό την ημερομηνία που θα ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης.