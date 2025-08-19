Κατερίνα Καινούργιου: Εκθαμβωτική με ροζ μαγιό και φυσικό look!

Η Κατερίνα Καινούργιου αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως η απλότητα μπορεί να είναι εντυπωσιακή.

Σε μια σειρά από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια ποζάρει με ένα εντυπωσιακό ροζ ολόσωμο μαγιό, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το glam μακιγιάζ και επιλέγοντας ένα σχεδόν φυσικό look που αναδεικνύει τη φρεσκάδα και τη φυσική της ομορφιά.

Με sleek, βρεγμένα μαλλιά και φυσικό μακιγιάζ που τονίζει τα χαρακτηριστικά της, η Κατερίνα αποπνέει κομψότητα και αυτοπεποίθηση. Το ροζ μαγιό αναδεικνύει τη θηλυκή της πλευρά και επιβεβαιώνει την αγάπη της για τη μόδα και τις μοντέρνες επιλογές.

Η αισθητική της εικόνας είναι μίνιμαλ αλλά ταυτόχρονα δυναμική, ενώ το παιχνιδιάρικο «Hello 😉» που συνοδεύει τη φωτογραφία δίνει μια ανάλαφρη νότα.

Οι πυρετώδεις προετοιμασίες για τη νέα σεζόν και ο…έρωτας!

Η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική της ζωή και την προσωπική της ευτυχία.

Ζώντας έναν μεγάλο έρωτα με τον Παναγιώτη Κουτσούμπη, η παρουσιάστρια απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς μέχρι να επιστρέψει στην απαιτητική σεζόν που σε λίγες εβδομάδες ξεκινά.