Κατερίνα Καινούργιου: Εκθαμβωτική με ροζ μαγιό και φυσικό look!

Το απόλυτο καλοκαιρινό στιλ

Στιγμιότυπα απ΄την εξόρμηση στα Κουφονήσια
Η Κατερίνα Καινούργιου αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως η απλότητα μπορεί να είναι εντυπωσιακή.

Σε μια σειρά από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια ποζάρει με ένα εντυπωσιακό ροζ ολόσωμο μαγιό, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το glam μακιγιάζ και επιλέγοντας ένα σχεδόν φυσικό look που αναδεικνύει τη φρεσκάδα και τη φυσική της ομορφιά.

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία χωρίς μακιγιάζ στις διακοπές της

Με sleek, βρεγμένα μαλλιά και φυσικό μακιγιάζ που τονίζει τα χαρακτηριστικά της, η Κατερίνα αποπνέει κομψότητα και αυτοπεποίθηση. Το ροζ μαγιό αναδεικνύει τη θηλυκή της πλευρά και επιβεβαιώνει την αγάπη της για τη μόδα και τις μοντέρνες επιλογές.

Η αισθητική της εικόνας είναι μίνιμαλ αλλά ταυτόχρονα δυναμική, ενώ το παιχνιδιάρικο «Hello 😉» που συνοδεύει τη φωτογραφία δίνει μια ανάλαφρη νότα.

Κατερίνα Καινούργιου: Εκθαμβωτική με ροζ μαγιό και φυσικό look!

Οι πυρετώδεις προετοιμασίες για τη νέα σεζόν και ο…έρωτας!

Η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική της ζωή και την προσωπική της ευτυχία. 

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Ζώντας έναν μεγάλο έρωτα με τον Παναγιώτη Κουτσούμπη, η παρουσιάστρια απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς μέχρι να επιστρέψει στην απαιτητική σεζόν που σε λίγες εβδομάδες ξεκινά.

Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο της γιαγιάς της που δεν αποχωρίζεται ποτέ!

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
