Καινούργιου - Κουτσουμπής: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής περνούν ένα από τα πιο ωραία καλοκαίρια της ζωής τους. Οι δυο τους, full in love και μακριά από την Αθήνα, απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές στιγμές.

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο γοητευτικός επιχειρηματίας έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού στην Πάρο, εκεί όπου ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Φυσικά, οι σύντομες αποδράσεις σε άλλα νησιά των Κυκλάδων είναι μέσα στο πρόγραμμα. Κατερίνα και Παναγιώτης έχουν ήδη επισκεφτεί τη Νάξο και τα Κουφονήσια, ενώ χθες, 10 Αυγούστου το ζευγάρι θέλησε να κάνει άλλη μια μικρή απόδραση και να βρεθεί στην Αντίπαρο.

Εκεί οι δυο τους απόλαυσαν τις βόλτες τους στα γραφικά σοκάκια του νησιού και δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Δες τη φωτογραφία που δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου στο προφίλ της:

Αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο Κατερίνας - Παναγιώτη

Πριν από λίγο καιρό η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκαναν ένα ταξίδι στο Παρίσι. Εκεί ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στην παρουσιάστρια.

Φημολογείται ότι ο γάμος θα γίνει στο Παρίσι σε στενό οικογενειακό κύκλο με την Κατερίνα Καινούργιου να κρατά κρυφή την ημερομηνία που θα ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης.