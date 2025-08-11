Καινούργιου - Κουτσουμπής: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Full in love - Μετρούν αντίστροφα για τον γάμο τους

Τελευταία Νέα
11.08.25 , 12:08 Φωτιά Κερατέα: Από 2.000 έως 6.000 ευρώ οι αποζημιώσεις
11.08.25 , 11:50 Μαρία Κωνσταντάκη: Βουτά χωρίς μαγιό στις Βάθρες της Σαμοθράκης
11.08.25 , 11:33 Χριστίνα Κοντοβά: Η έκπληξη από την κόρη της κατά την άφιξή της στα Χανιά
11.08.25 , 11:14 To Iσραήλ σκότωσε πέντε δημοσιογράφους του Al Jazeera στη Γάζα
11.08.25 , 10:45 Άριελ Κωνσταντινίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κορούλα της
11.08.25 , 10:41 Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια
11.08.25 , 10:41 Αγιόκαμπος: Οικογένεια κύκνων στην παραλία μαζί με τους λουόμενους
11.08.25 , 10:34 Καινούργιου - Κουτσουμπής: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι με φόντο το ηλιοβασίλεμα
11.08.25 , 10:10 Σοφία Σεϊρλή: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή της - Η ιστορία που διηγήθηκε
11.08.25 , 10:05 Καιρός: 40άρια και θυελλώδεις άνεμοι τη Δευτέρα - Σε ποιες περιοχές
11.08.25 , 09:46 Μαρία Κορινθίου: Ρομαντική απόδραση με τον Γιώργο Καραθανάση στην Αλόννησο
11.08.25 , 09:21 Πτώση ασανσέρ στο «Γεννηματάς» - Πήδηξε από τη μισάνοιχτη πόρτα εργαζόμενη
11.08.25 , 09:20 Τατιάνα Στεφανίδου: Συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ιθάκη
11.08.25 , 09:03 Lynk & Co: Αυτοί είναι οι επίσημοι πωλήτες και συνεργεία της
11.08.25 , 09:03 Ρόμπιν Ουίλιαμς: Η κατάθλιψη και η αυτοκτονία του σπουδαίου κωμικού
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στιγμιότυπα απ΄την εξόρμηση του ζευγαριού στα Κουφονήσια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής περνούν ένα από τα πιο ωραία καλοκαίρια της ζωής τους. Οι δυο τους, full in love και μακριά από την Αθήνα, απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές στιγμές.

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο γοητευτικός επιχειρηματίας έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού στην Πάρο, εκεί όπου ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Φυσικά, οι σύντομες αποδράσεις σε άλλα νησιά των Κυκλάδων είναι μέσα στο πρόγραμμα. Κατερίνα και Παναγιώτης έχουν ήδη επισκεφτεί τη Νάξο και τα Κουφονήσια, ενώ χθες, 10 Αυγούστου το ζευγάρι θέλησε να κάνει άλλη μια μικρή απόδραση και να βρεθεί στην Αντίπαρο.

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Παραδεισένιες διακοπές στα Κουφονήσια!

Εκεί οι δυο τους απόλαυσαν τις βόλτες τους στα γραφικά σοκάκια του νησιού και δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Δες  τη φωτογραφία που δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου στο προφίλ της:

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο Κατερίνας - Παναγιώτη

Πριν από λίγο καιρό η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκαναν ένα ταξίδι στο Παρίσι. Εκεί ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στην παρουσιάστρια.

Φημολογείται ότι ο γάμος θα γίνει στο Παρίσι σε στενό οικογενειακό κύκλο με την Κατερίνα Καινούργιου να κρατά κρυφή την ημερομηνία που θα ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης.

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top