Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο της γιαγιάς της που δεν αποχωρίζεται ποτέ!

Μπορεί να έχουν ως «βάση» την Πάρο, αλλά η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής κάνουν αποδράσεις και σε άλλα ελληνικά νησιά.

Αυτές τις ημέρες το ερωτευμένο ζευγάρι βρίσκεται στα Κουφονήσια και η παρουσιάστρια ανάμεσα σε άλλες καλοκαιρινές αναρτήσεις έκανε και μια πιο συγκινητική.



Πόσταρε μια φωτογραφία με το δώρο που έχει δεχτεί από την αγαπημένη της γιαγιά. Πρόκειται για έναν χρυσό σταυρό που δεν αποχωρίζεται και όπως εξομολογήθηκε η ίδια την έχει βοηθήσει πολύ!

«Ό,τι πιο όμορφο και πολύτιμο έχω πάνω μου… Ο σταυρός της γιαγιάς μου. Το πιο σημαντικό λέει η γιαγιά μου, είναι να έχετε πίστη. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύει τη βοήθειά Του. Και τις τελευταίες μέρες το βιώνω καθημερινά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και υγιείς. Μου λείψατε!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το πολύτιμο δώρο της γιαγιάς της

Η μεγάλη αδυναμία στη γιαγιάκα της

Αρκετές φορές στο παρελθόν η KatKen έχει μιλήσει για τη μεγάλη αγάπη που τρέφει στο πρόσωπο της γιαγιάς της. Την έχουμε δει μάλιστα, να βγαίνει στον τηλεοπτικό «αέρα» και να μιλά στη διάσημη εγγονή της.

Και η Κατερίνα από την πλευρά της έχει κάνει αναρτήσεις για την ξεχωριστή θέση που έχει στην καρδιά της η γιαγιά της.

«Η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου. Η γιαγιάκα μου! Σε λατρεύω… Σου χρωστάω τα πάντα!», ήταν το σχόλιο κάτω από τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Η Κατερίνα Καινούργιου κρατά το χέρι της γιαγιάς της

Η νέα σεζόν και η αλλαγή στην προσωπική της ζωή

Σε λίγο καιρό ξεκινά η νέα τηλεοπτική σεζόν και η παρουσιάστρια θα συνεχίσει να καλημερίζει τους τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα στον Alpha.

Όσο για την προσωπική της ζωή διανύει μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της, καθώς ετοιμάζεται να ντυθεί νυφούλα στο πλευρό του Παναγιώτη Κουτσουμπή.