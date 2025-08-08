Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο της γιαγιάς της που δεν αποχωρίζεται ποτέ!

«Το πιο πολύτιμο που φοράω»

Τελευταία Νέα
08.08.25 , 11:40 Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το ζευγάρι που βίαζε τη 10χρονη
08.08.25 , 11:34 Gasoline Alley: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική Προβολή
08.08.25 , 11:18 Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο της γιαγιάς της που δεν αποχωρίζεται ποτέ!
08.08.25 , 11:16 Φωτιά τώρα στο Φίχτι Αργολίδας
08.08.25 , 10:47 Eπειδοδιακή η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια
08.08.25 , 10:41 Κόρομι - Τριανταφύλλου: Τα τρυφερά ενσταντανέ αγκαλιά με την κόρη τους
08.08.25 , 10:12 Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Εκκενώνονται τρία χωριά
08.08.25 , 10:00 Άφαντος ο Τούρκος επιχειρηματίας: Ο γάμος του με Ελληνίδα
08.08.25 , 09:56 O Ρονάλντο πήρε τηλέφωνο τον Μέσι- Η αντίδραση του άσου της μπάλας
08.08.25 , 09:56 Μετά τη Σρι Λάνκα, ο Καναδάς: Ακόμα ένα ταξίδι για την Ευγενία Σαμαρά
08.08.25 , 09:49 Ποιοί αντιπρόσωποι της Ford πήραν το «Βραβείο του Προέδρου»
08.08.25 , 09:26 Καιρός: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα λόγω των θυελλωδών ανέμων
08.08.25 , 09:24 Μαρία Μπεκατώρου: Ποζάρει εν πλω με τη βαφτιστήρα της, Ελένη
08.08.25 , 09:03 8 Αυγούστου: Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα Γάτας
08.08.25 , 08:57 Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των ανέμων
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στιγμιότυπα απ΄την εξόρμηση στα Κουφονήσια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί να έχουν ως «βάση» την Πάρο, αλλά η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής κάνουν αποδράσεις και σε άλλα ελληνικά νησιά.

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Παραδεισένιες διακοπές στα Κουφονήσια!

Αυτές τις ημέρες το ερωτευμένο ζευγάρι βρίσκεται στα Κουφονήσια και η παρουσιάστρια ανάμεσα σε άλλες καλοκαιρινές αναρτήσεις έκανε και μια πιο συγκινητική.

Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο της γιαγιάς της που δεν αποχωρίζεται ποτέ!


Πόσταρε μια φωτογραφία με το δώρο που έχει δεχτεί από την αγαπημένη της γιαγιά. Πρόκειται για έναν χρυσό σταυρό που δεν αποχωρίζεται και όπως εξομολογήθηκε η ίδια την έχει βοηθήσει πολύ!

Καινούργιου: Η φωτογραφία με τη μητέρα της από την παιδική της ηλικία

«Ό,τι πιο όμορφο και πολύτιμο έχω πάνω μου… Ο σταυρός της γιαγιάς μου. Το πιο σημαντικό λέει η γιαγιά μου, είναι να έχετε πίστη. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύει τη βοήθειά Του. Και τις τελευταίες μέρες το βιώνω καθημερινά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και υγιείς. Μου λείψατε!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κατερίνα Καινούργιου: Το πολύτιμο δώρο της γιαγιάς της

Το πολύτιμο δώρο της γιαγιάς της

Η μεγάλη αδυναμία στη γιαγιάκα της

Αρκετές φορές στο παρελθόν η KatKen έχει μιλήσει για τη μεγάλη αγάπη που τρέφει στο πρόσωπο της γιαγιάς της. Την έχουμε δει μάλιστα, να βγαίνει στον τηλεοπτικό «αέρα» και να μιλά στη διάσημη εγγονή της.

Και η Κατερίνα από την πλευρά της έχει κάνει αναρτήσεις για την ξεχωριστή θέση που έχει στην καρδιά της η γιαγιά της.

«Η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου. Η γιαγιάκα μου! Σε λατρεύω… Σου χρωστάω τα πάντα!», ήταν το σχόλιο κάτω από τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Η Κατερίνα Καινούργιου κρατάτο χέρι της γιαγιάς της

Η Κατερίνα Καινούργιου κρατά το χέρι της γιαγιάς της

Η νέα σεζόν και η αλλαγή στην προσωπική της ζωή

Σε λίγο καιρό ξεκινά η νέα τηλεοπτική σεζόν και η παρουσιάστρια θα συνεχίσει να καλημερίζει τους τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα στον Alpha.

Κατερίνα Καινούργιου: Τρία νέα πρόσωπα στο πάνελ της εκπομπής της!

Όσο για την προσωπική της ζωή διανύει μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της, καθώς ετοιμάζεται να ντυθεί νυφούλα στο πλευρό του Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top