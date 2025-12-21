Nissan: Ξεκινά την ανάπτυξη του ProPILOT νέας γενιάς

Η συμμαχία της Nissan και της Wayve και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

21.12.25 , 09:15 Nissan: Ξεκινά την ανάπτυξη του ProPILOT νέας γενιάς
Πρώτη Δημοσίευση: 21.12.25, 09:05
Nissan: Ξεκινά την ανάπτυξη του ProPILOT νέας γενιάς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Nissan Motor Co., Ltd. και η Wayve ανακοίνωσαν την υπογραφή της νέας συνεργασίας τους, που θα ενσωματώσει το ProPILOT νέας γενιάς με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Wayve, σε ένα ευρύ φάσμα μοντέλων της Nissan. Η συνεργασία θα συνδυάσει το λογισμικό embodied AI της Wayve με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού της Nissan, υποστηρίζοντας τόσο τις λειτουργίες ADAS όσο και την αυτόνομη οδήγηση.

Η Nissan παρουσίασε το ProPILOT για πρώτη φορά το 2016, προσφέροντας συστήματα υποβοήθησης σε μία λωρίδα αυτοκινητόδρομου, ενώ το 2019 λάνσαρε το ProPILOT 2.0, προσθέτοντας υποστήριξη πολλαπλών λωρίδων και δυνατότητα hands-off οδήγησης. Οι τεχνολογίες αυτές είναι σήμερα διαθέσιμες σε πολλά μοντέλα Nissan, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες των πελατών.

Nissan: Ξεκινά την ανάπτυξη του ProPILOT νέας γενιάς

Βασιζόμενη σε αυτή την εμπειρία, η Nissan αναπτύσσει την επόμενη γενιά ProPILOT με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης της Wayve. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Nissan παρουσίασε ένα πρωτότυπο όχημα εξοπλισμένο με το προηγμένο λογισμικό “Wayve AI Driver” και την τεχνολογία “Ground Truth Perception” της Nissan, που αξιοποιεί LiDAR νέας γενιάς. Το πρωτότυπο απέδειξε την ικανότητα του για ομαλή και ασφαλή υποβοήθηση τόσο σε αυτοκινητόδρομους όσο και σε πολύπλοκα αστικά περιβάλλοντα.

Nissan: Ξεκινά την ανάπτυξη του ProPILOT νέας γενιάς

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η Nissan και η Wayve θα ενσωματώσουν το “Wayve AI Driver” στη νέα γενιά του ProPILOT, με στόχο τη διάθεσή του σε οχήματα ευρείας παραγωγής. Αξιοποιώντας την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Wayve, η Nissan στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης του ProPILOT και να προσφέρει προηγμένα συστήματα σε παγκόσμιες αγορές, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών. Η Nissan προγραμματίζει να λανσάρει το πρώτο της μοντέλο με ProPILOT νέας γενιάς στην Ιαπωνία, εντός του 2027.

Nissan: Ξεκινά την ανάπτυξη του ProPILOT νέας γενιάς

Η Nissan γίνεται ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της Wayve σε μεγάλη κλίμακα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών οχημάτων. Η ολοκληρωμένη τεχνολογία embodied AI της Wayve, σχεδιασμένη με γνώμονα την ασφάλεια, έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε διαφορετικές πλατφόρμες οχημάτων με ελάχιστη επιπλέον ανάπτυξη. Σε συνδυασμό με τους διάφορους αισθητήρες του ProPILOT, που περιλαμβάνουν κάμερες, ραντάρ και LiDAR, επιτρέπει την ενσωμάτωση «έξυπνης» οδήγησης σε πολλές κατηγορίες οχημάτων.Η εφαρμογή του ProPILOT σε οχήματα ευρείας παραγωγής θα επιτρέψει στη Nissan και τη Wayve να αντλήσουν πολύτιμα δεδομένα από πραγματικές συνθήκες οδήγησης, υποστηρίζοντας τη συνεχή βελτίωση του συστήματος και ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των τεχνολογιών της Nissan.

Διαβάστε περισσότερα:
NISSAN
 |
PROPILOT ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
 |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ NISSAN ΚΑΙ ΤΗΣ WAYVE
