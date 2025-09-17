Καινούργιου: «Βλέπετε πάλι έ; Χωρίς φιάπα... μια άλλη Κατερίνα»

Πολλές είναι οι αλλαγές που έχει κάνει αυτή τη σεζόν η Κατερίνα Καινούργιου! Η παρουσιάστρια άλλαξε σχεδόν όλους τους συνεργατές της στην εκπομπή και άλλαξε και στυλ.
Μάλιστα, σήμερα, φορώντας ένα λευκό κοστούμι και τα μαλλιά της πιασμένα αλογοουρά, σχολίασε η ίδια την επιλογή του παπουτσιού της: «Βλέπετε πάλι, έ; Χωρίς φιάπα... μια άλλη Κατερίνα. Είναι πολύ ωραία τα παπούτσια... αλλά εγώ χωρίς φιάπα, είναι...».
Μάλιστα, χθες ο γνωστός δικηγόρος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έφερε σε πολύ δύσκολη θέση την παρουσιάστρια στον αέρα της εκπομπής της!
Η ΚατΚεν υποδέχτηκε τον γνωστό ποινικολόγο, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και τη θέλουν να είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.
Τότε η Κατερίνα Καινούργιου φανερά ενοχλημένη απάντησε: «Κύριε Δημητρακόπουλε, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές. Ξέρω ότι το λέτε από τη καρδιά σας. Το είπατε πολύ γλυκά και το εκτιμώ πολύ».
