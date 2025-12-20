Toyota Aygo Cross Hybrid Electic: Γιατί είναι ξεχωριστό - Τιμή

Το νέο Aygo X συνδυάζει εξατομικευμένο στυλ, προηγμένες τεχνολογίες και υψηλή αισθητική. Η δυναμική σιλουέτα και οι ιδιαίτεροι χρωματικοί συνδυασμοί αποτυπώνουν μια μοντέρνα αστική αισθητική, που τώρα ενισχύεται από μια τολμηρή μπροστινή μάσκα και ανανεωμένο στυλ.Ως το πρώτο πλήρως υβριδικό μοντέλο στην κατηγορία του, το νέο Aygo X θέτει υψηλά πρότυπα απόδοσης. Η φημισμένη υβριδική τεχνολογία της Toyota εξασφαλίζει πλήρη πρακτικότητα χωρίς συμβιβασμούς. Το αποκλειστικά hybrid Aygo X επιτυγχάνει τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ από οποιοδήποτε μη επαναφορτιζόμενο αυτοκίνητο στην αγορά, σύμφωνα με το WLTP.



Ευρυχωρία και στυλ στο εσωτερικό

Το ανανεωμένο εσωτερικό του νέου Aygo X είναι πιο ευρύχωρο, χωρίς να χάνει το παιχνιδιάρικο ύφος του. Η αίσθηση ποιότητας ενισχύεται μέσα σε ένα μινιμαλιστικό περιβάλλον, το οποίο είναι πιο άνετο, πρακτικό και πλήρως συνδεδεμένο, χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες και τον εργονομικό σχεδιασμό.Ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών – από 4,3" στο προηγούμενο μοντέλο – και ένας ανανεωμένος πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας εισάγουν νέα τεχνολογία στο ταμπλό. Παράλληλα, η κεντρική κονσόλα έχει επανασχεδιαστεί, ώστε να ενσωματώνει το νέο ηλεκτρονικό χειρόφρενο.Για πρόσθετη άνεση, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν δύο θύρες φόρτισης USB-C. Προαιρετικά διατίθενται η νέα βάση ασύρματης φόρτισης για smartphone, το ψηφιακό κλειδί και η τεχνολογία nanoeX για βελτιωμένη ποιότητα αέρα.

Ένα προαιρετικό ηχοσύστημα JBL προσφέρει μία ανώτερη εμπειρία ήχου. Η απόδοση επιτυγχάνεται μέσω δύο ηχείων πλήρους φάσματος στις μπροστινές πόρτες σε συνδυασμό με tweeters 25 mm στις κολώνες Α. Στο πίσω μέρος, το subwoofer 200 mm – μεγάλο για ένα συμπαγές μοντέλο όπως το Aygo X – παράγει δυνατά μπάσα, ζωντανή απόκριση και καθαρό ήχο

Τέσσερις επιβάτες ταξιδεύουν με άνεση, ενώ ο χώρος αποσκευών των 231 λίτρων χωράει από τα απαραίτητα της καθημερινότητας έως και μεγαλύτερες αποσκευές. Η προαιρετική υφασμάτινη αναδιπλούμενη οροφή προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας, ανοίγοντας σχεδόν στο 60% του συνολικού μήκους της. Ο αποκλειστικός σχεδιασμός της ενσωματώνει στοιχεία εμπνευσμένα από τη μπροστινή μάσκα, σε ένα διαβαθμισμένο μοτίβο.

Ευέλικτη και αθόρυβη οδήγηση

Το Aygo X προσφέρει ευέλικτο χειρισμό στους πολυσύχναστους αστικούς δρόμους, χάρη στην πλατφόρμα GA-B της Toyota Global New Architecture (TNGA), που εξασφαλίζει χαμηλό κέντρο βάρους και εξαιρετική ακαμψία του αμαξώματος.Τα συστήματα ανάρτησης, πέδησης και διεύθυνσης έχουν αναβαθμιστεί με σκοπό την πιο συναρπαστική οδήγηση και την ταχύτερη απόκριση. Το νέο προηγμένο σύστημα φρένων διαθέτει πλέον δίσκους και στους τέσσερις τροχούς, ενώ οι ρυθμίσεις του συστήματος διεύθυνσης προσφέρουν ελαφρύτερη αίσθηση στο τιμόνι και μεγαλύτερη ευελιξία στην πόλη, κάτι στο οποίο συμβάλλει και η μικρή ακτίνα στροφής, κάτω από πέντε μέτρα.

Η άμεση απόκριση και η ζωηρή επιτάχυνση είναι δεδομένα χάρη στην πλήρως υβριδική τεχνολογία της Toyota. Η ειδική ρύθμιση του κινητήρα δημιουργεί γραμμική σύνδεση μεταξύ στροφών και επιτάχυνσης, προσφέροντας μια πιο συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Το σύστημα ελέγχου καθόδου υποστηρίζει την ασφαλή επιβράδυνση, ανιχνεύοντας τις αλλαγές στην κλίση και ρυθμίζοντας την ταχύτητα του οχήματος ακόμη και όταν ο οδηγός δεν πατά φρένο.

Πέρα από τον ενθουσιασμό, το υβριδικό σύστημα εξασφαλίζει ομαλή και ήσυχη οδήγηση, ιδιαίτερα σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Επτά νέα μέτρα ηχομόνωσης μειώνουν τον θόρυβο και κάνουν το ταξίδι πιο άνετο και αθόρυβο. Ηχομονωτικά στοιχεία στο ταμπλό, η μόνωση του καπό και μία ποδιά κινητήρα συνεργάζονται με το αναβαθμισμένο σύστημα εξάτμισης για μείωση του θορύβου κατά την οδήγηση. Επιπλέον, οι εκδόσεις Mid+ και High επωφελούνται από πρόσθετα μέτρα μείωσης του θορύβου, όπως παχύτερα τζάμια και αυξημένη ηχομόνωση σε όλο το αμάξωμα.



Το μικρότερο πλήρως υβριδικό μοντέλο της Toyota

Το νέο Aygo X προσφέρει πιο δυναμική και συναρπαστική οδήγηση, με περισσότερη ισχύ και πιο ζωηρή επιτάχυνση. Ο κινητήρας του, κοινός με τα μοντέλα Yaris και Yaris Cross, είναι μία μονάδα 1,5 λίτρων και αντικαθιστά πλήρως τον 1,0L βενζινοκινητήρα του προκατόχου του.Χάρη πλεονεκτήματα της πλήρως υβριδικής τεχνολογίας, το νέο Aygo X είναι ο ιδανικός σύντροφος για οδήγηση στην πόλη, με εκπομπές CO₂ 85 g/km – κορυφαίες στην κατηγορία του. Αυτό σημαίνει ότι πληροί τις απαιτήσεις των ζωνών χαμηλών εκπομπών, ενώ η αυξημένη ισχύς του κάνει τις μεγαλύτερες διαδρομές πιο άνετες.

Η συνολική ισχύς αυξάνεται κατά 44 DIN hp σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, φτάνοντας τα 116 DIN hp, προσφέροντας σημαντική βελτίωση στην οδηγική απόλαυση και τη δυναμική. Αυτό καθιστά το Aygo X πιο γρήγορο και ευέλικτο, άνετο σε κάθε περιβάλλον οδήγησης, από τις πόλεις μέχρι τους επαρχιακούς δρόμους και τους αυτοκινητόδρομους.

Η ενσωμάτωση των υβριδικών εξαρτημάτων, διατηρώντας παράλληλα το μεταξόνιο των 2.430 mm και τον χώρο αποσκευών του Aygo X, απαιτούσε καινοτόμες λύσεις σχεδίασης. Για πρώτη φορά σε υβριδικό Toyota, οι δύο σειρές μπαταριών τοποθετούνται δίπλα-δίπλα σε διαμήκη διάταξη στο δάπεδο, κάτω από τα πίσω καθίσματα. Άλλα υβριδικά μοντέλα Toyota χρησιμοποιούν παράλληλη διάταξη, που καταλαμβάνει περισσότερο χώρο σε μήκος. Η έξυπνη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου επέτρεψε επίσης τη μεταφορά της βοηθητικής μπαταρίας κάτω από τον χώρο αποσκευών, χωρίς να μειώνεται η αποθηκευτική ικανότητα.



Για πρώτη φορά, το Aygo X διατίθεται σε έκδοση GR SPORT, προσφέροντας πιο απολαυστική οδηγική εμπειρία και εντυπωσιακή σπορ εμφάνιση.Η έκδοση GR SPORT είναι εμπνευσμένη από τις αγωνιστικές ομάδες TOYOTA GAZOO Racing, που έχουν κατακτήσει παγκόσμια πρωταθλήματα. Βασισμένο στην έκδοση High, το Aygo X GR SPORT προσθέτει αποκλειστικά χαρακτηριστικά επιδόσεων και σχεδίασης, αναδεικνύοντας το αγωνιστικό του DNA.Ειδικά ρυθμισμένα αμορτισέρ και ελατήρια καθώς και μία νέα φαρδύτερη αντιστρεπτική δοκός βελτιώνουν το κράτημα, μειώνοντας τις κλίσεις του αμαξώματος, ενώ η ειδική ρύθμιση του υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης προσφέρει πιο άμεση και ακριβή απόκριση. Οι βελτιώσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα την άνεση κατά την οδήγηση στους δρόμους της πόλης.



Το Aygo X GR SPORT ξεχωρίζει με την αποκλειστική διχρωμία Mustard και το μοναδικό μαύρο καπό. Το χαρακτηριστικό πλέγμα «G-pattern», που συναντάται και σε άλλα μοντέλα της σειράς GR, ενσωματώνεται στη γυαλιστερή μαύρη μπροστινή μάσκα, ενώ οι αποκλειστικές νέες ζάντες GR SPORT 18 ιντσών προσδίδουν σπορ εμφάνιση.Το ασπρόμαυρο θέμα στο εσωτερικό αναδεικνύεται με λεπτομέρειες σε piano black και γκρι, καθώς και με κεντητά λογότυπα GR. Τα μπροστινά καθίσματα συνδυάζουν εκλεπτυσμένο υλικό SakuraTouch® με τύπου suede Dinamica στις κύριες επιφάνειες, ενώ οι πλαϊνές ενισχύσεις ξεχωρίζουν με γκρι Samara.



Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης

Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα σε όλη τη γκάμα της Toyota, και το νέο Aygo X επωφελείται από το καλύτερο στην κατηγορία πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, χάρη στην αναβαθμισμένη τεχνολογία Toyota Safety Sense και σε νέα χαρακτηριστικά ειδικά για υβριδικά οχήματα.Το Predictive Efficient Drive μαθαίνει τη συμπεριφορά του οδηγού και τις συνθήκες στις διαδρομές που έχουν προγραμματιστεί στο σύστημα πλοήγησης που βασίζεται στο cloud. Το υβριδικό σύστημα αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να βελτιστοποιεί τη φόρτιση και την εκφόρτιση της μπαταρίας, σύμφωνα με τις συνθήκες του δρόμου και της κυκλοφορίας.

Το Predictive State of Charge (SoC) Control λειτουργεί σε δύο σενάρια. Ο έλεγχος SoC σε κατηφόρες χρησιμοποιεί δεδομένα χαρτών για να προβλέψει ευκαιρίες ανάκτησης ενέργειας και μειώνει προληπτικά τη φόρτιση της μπαταρίας. Ο έλεγχος SoC σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης αξιοποιεί πληροφορίες της κυκλοφορίας για να διατηρεί τη φόρτιση της μπαταρίας, επιτρέποντας μεγαλύτερη διάρκεια οδήγησης σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία σε χαμηλές ταχύτητες.

Το Extended Regeneration Control συμβάλλει στην πιο αποδοτική φόρτιση της μπαταρίας. Όταν ο οδηγός αφήνει το πεντάλ του γκαζιού, το φρένο του κινητήρα αυξάνεται πέρα από τα κανονικά επίπεδα, μεγιστοποιώντας την ανάκτηση ενέργειας.Το Adaptive Cruise Control, με πιο ομαλή απόκριση στο φρενάρισμα και την επιτάχυνση για μεγαλύτερη ασφάλεια, ενεργοποιείται μέσω διακόπτη στο τιμόνι. Περιλαμβάνει επίσης λειτουργία Overtake Protection, που αποτρέπει την ακούσια προσπέραση αργών οχημάτων, ενώ η λειτουργία Overtaking Support βοηθά στη διατήρηση της σωστής ταχύτητας κατά την αλλαγή λωρίδας.

Νέο ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος και μονοφθαλμική κάμερα αναβαθμίζουν το Pre-Collision System (PCS), εντοπίζοντας πιο αποτελεσματικά μοτοσικλέτες και αντίθετα κινούμενα οχήματα σε διασταυρώσεις. Σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου σύγκρουσης, το σύστημα εκπέμπει αυτόματα ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, ενώ στη συνέχεια ενεργοποιούνται οι λειτουργίες brake assist και pre-collision braking. Όταν το PCS είναι ενεργό, το νέο Emergency Steering Assist συμβάλλει στη διατήρηση της λωρίδας και της σταθερότητας του οχήματος κατά απότομους ελιγμούς αποφυγής εμποδίου.

Το Lane Trace Assist βοηθά τον οδηγό να παραμείνει στη λωρίδα του και υποστηρίζεται από τη λειτουργία Steering Assist, η οποία μπορεί να διορθώσει τυχόν ακούσιες αποκλίσεις. Για πιο ασφαλή οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο, το Lane Centring ενεργοποιείται μαζί με το adaptive cruise control, διασφαλίζοντας ότι το όχημα παραμένει με ασφάλεια στη λωρίδα του. Όταν το cruise control δεν είναι ενεργό, η λειτουργία Vehicle Sway Warning ειδοποιεί τον οδηγό εάν το όχημα αποκλίνει από την πορεία του.Πρόσθετε χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα νέο περιοριστή ταχύτητας που συνεργάζεται με τα αναβαθμισμένα συστήματα Road Sign Assist και Automatic High Beam.

Με το νέο hybrid Aygo X, ολόκληρη η ευρωπαϊκή γκάμα της Toyota είναι πλέον εξηλεκτρισμένη. Προσφέρει εγγύηση Toyota, έως 11 έτη/ 200.000χλμ για το όχημα, έως 11 έτη/ 1.000.000χλμ για την υβριδική μπαταρία σε 4 μοναδικές εκδόσεις, σε 8 μοναδικά χρώματα και τιμή από 19.670€, εκκινεί την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα