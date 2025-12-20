Jeep Βελμάρ: Πρωταγωνιστεί στο Dirfys Trail Run 2025

Η Jeep Βελμάρ συμμετείχε ως χορηγίος στο 5ο Dirfys Trail Run, που πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Νοεμβρίου στη Στενή Ευβοίας, στηρίζοντας έναν από τους σημαντικότερους ορεινούς αγώνες της Ελλάδας. Με άξονα τις αξίες της περιπέτειας, της αντοχής και της αυθεντικής

επαφής με τη φύση, η Jeep Βελμάρ ενίσχυσε ενεργά τη διοργάνωση, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας για αθλητές και επισκέπτες.

H Βελμάρ παρουσίασε επιλεγμένα μοντέλα Jeep, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις κορυφαίες ικανότητες της μάρκας σε off-road συνθήκες. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Jeep Βελμάρ, το εντυπωσιακό Jeep Avenger North Face μαγνήτισε τα βλέμματα με την σπορ σχεδίαση, ενώ το Jeep Compass απέσπασε θετικά σχόλια για την κομψότητα, την καινοτομία και τις σύγχρονες τεχνολογίες τους.



