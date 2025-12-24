Καιρός: Βροχές και καταιγίδες ως τα ξημερώματα - Πότε θα υπάρξει ύφεση

Άστατος παραμένει ο καιρός τις επόμενες ώρες, με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στην Αττική καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής, που έφτασαν τα 60 με 70 χιλιοστά, σε δύο κύρια κύματα, ένα τις πρωινές ώρες και ένα το μεσημέρι με απόγευμα, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο αξιοσημείωτο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη δυτική Πελοπόννησο, από τον Πύργο έως την Καλαμάτα και την Πύλο, όπου ισχυρές καταιγίδες που εκδηλώνονται στο Ιόνιο κινούνται προς τα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές θα συνεχιστούν έως και τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας και στην Αθήνα, ωστόσο στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Προς τα πού κινείται η κακοκαιρία

Το κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί κυρίως προς τη Βόρεια Ελλάδα, επηρεάζοντας τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα, τα φαινόμενα στις περιοχές αυτές θα αρχίσουν να εξασθενούν. Χιονοπτώσεις προβλέπονται κυρίως στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και σε ορισμένα ορεινά τμήματα της Ηπείρου, σε υψόμετρα άνω των 1.500 μέτρων.

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από το Σάββατο προς την Κυριακή, με μείωση κατά περίπου 5 βαθμούς. Οι πιο ψυχρές ημέρες θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη, με την Αθήνα να βλέπει τον υδράργυρο να πέφτει από τους 14-15 στους 9-10 βαθμούς Κελσίου. Το ψύχος θα συνοδεύεται κυρίως από ξηρούς βοριάδες και όχι από έντονα φαινόμενα.

Από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει, ενώ ανήμερα της Πρωτοχρονιάς αναμένονται εκ νέου βροχές, που θα επηρεάσουν κυρίως μεγάλες πόλεις της χώρας. Οι εξελίξεις θα παρακολουθούνται στενά τις επόμενες ημέρες.