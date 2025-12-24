Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026

Περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι κυμαίνεται το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για την Eurovision του 2026. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, η ΕΡΤ καλείται να πληρώσει participation fee στην ΕΒU ύψους 151.502 ευρώ.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα δικαιώματα συμμετοχής και μετάδοσης του μουσικού διαγωνισμού και είναι ξεχωριστό από το κόστος που επωμίζεται η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής της ελληνικής αποστολής στη Βιέννη, την παραγωγή του stage act, τις αμοιβές των συμμετεχόντων, την ενοικίαση του booth για τους σχολιαστές αλλά και το κόστος για τον εθνικό τελικό.

Η έγκριση του τέλους συμμετοχής πέρασε με πλειοψηφία από το ΔΣ της ΕΡΤ με 5 θετικές έναντι 2 αρνητικών ψήφων, με τα δύο μέλη που εναντιώθηκαν να εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision.

Αξίζει να σημειωθεί πως το αντίστοιχο περσινό participation fee ανέρχονταν στα 143.243 ευρώ, ενώ το 2024 το τέλος συμμετοχής της ΕΡΤ ήταν στα 176.647 ευρώ.

Το ποσό αυτό ποικίλει για κάθε χώρα και υπολογίζεται μεταξύ άλλων με βάση τον πληθυσμό της και την τηλεθέαση που καταγράφει η μετάδοση της Eurovision σε κάθε κράτος που συμμετέχει. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που οι λεγόμενες Big5 (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία) πληρώνουν το μεγαλύτερο participation fee και προκρίνονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό της διοργάνωσης.