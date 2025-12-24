Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026

Είναι πολλά τα λεφτά... ΕΡΤ!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.12.25 , 22:37 «Είχε πάθος με τη δουλειά της»: Φίλη της αεροσυνοδού του Falcon 50 στο STAR
24.12.25 , 22:19 Κλήρωση Τζόκερ 24/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.300.000 ευρώ
24.12.25 , 21:46 Εικόνες Από Το Γαλλικό Ρεσάλτο Στο Πλοίο Του Έλληνα Εσκομπάρ
24.12.25 , 21:41 Άλιμος: Καταστροφή Από Τις Πλημμύρες - Έπεσε Μάντρα Πολυκατοικίας
24.12.25 , 21:31 Εθνική Αθηνών - Λαμίας: Καθίζηση Γέφυρας Στο Ύψος Της Υλίκης
24.12.25 , 21:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: 50 «Ψευτοιδιοκτήτες» Χωραφιών Στον Εισαγγελέα
24.12.25 , 21:07 Καιρός: Βροχές και καταιγίδες ως τα ξημερώματα - Πότε θα υπάρξει ύφεση
24.12.25 , 21:02 Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026
24.12.25 , 20:43 Δημήτρης Σαμόλης: «Είχα ενδοιασμό να παίξω στο χωριό μου, στα Ανώγεια»
24.12.25 , 20:39 Κακοκαιρία στην Αττική: Δρόμοι «ποτάμια» και δυσκολία στις μετακινήσεις
24.12.25 , 20:17 Πατησίων: Αστυνομικός «ξάπλωσε» πλάι σε τραυματία τροχαίου για να τον σώσει
24.12.25 , 20:17 Επέκταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
24.12.25 , 20:15 Άριελ Κωνσταντινίδη: «Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου»
24.12.25 , 20:00 Κωνσταντίνος Ντάφλος: Πρωτοχρονιά στο εξωτερικό, μαζί με τον αδελφό του!
24.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: «Τι θα κάνω;» - Ο Βαγγέλης βρήκε τον γρίφο - Εσύ;
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Προβλέψεις Άση Μπήλιου: Το 2026 είναι η «χρονιά 1» - Τι θα φέρει στα ζώδια
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Χάρης Βαρθακούρης: Η ανάρτηση με τα αδέρφια του - Οι ευχές για τις γιορτές
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε τη σκηνή της Eurovision 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι κυμαίνεται το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για την Eurovision του 2026. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, η ΕΡΤ καλείται να πληρώσει participation fee στην ΕΒU ύψους 151.502 ευρώ. 

4 Ιανουαρίου 2026: Η αγωνία τελειώνει – Η Eurovision ξεκινά στην ΕΡΤ!

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα δικαιώματα συμμετοχής και μετάδοσης του μουσικού διαγωνισμού και είναι ξεχωριστό από το κόστος που επωμίζεται η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής της ελληνικής αποστολής στη Βιέννη, την παραγωγή του stage act, τις αμοιβές των συμμετεχόντων, την ενοικίαση του booth για τους σχολιαστές αλλά και το κόστος για τον εθνικό τελικό.

Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026

Η έγκριση του τέλους συμμετοχής πέρασε με πλειοψηφία από το ΔΣ της ΕΡΤ με 5 θετικές έναντι 2 αρνητικών ψήφων, με τα δύο μέλη που εναντιώθηκαν να εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision.

Αξίζει να σημειωθεί πως το αντίστοιχο περσινό participation fee ανέρχονταν στα 143.243 ευρώ, ενώ το 2024 το τέλος συμμετοχής της ΕΡΤ ήταν στα 176.647 ευρώ.

Μπέττυ Μαγγίρα: Η πρώτη αντίδραση για την παρουσίαση της Eurovision

Το ποσό αυτό ποικίλει για κάθε χώρα και υπολογίζεται μεταξύ άλλων με βάση τον πληθυσμό της και την τηλεθέαση που καταγράφει η μετάδοση της Eurovision σε κάθε κράτος που συμμετέχει. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που οι λεγόμενες Big5 (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία) πληρώνουν το μεγαλύτερο participation fee και προκρίνονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό της διοργάνωσης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION ΕΛΛΑΔΑ
 |
PARTICIPATION FEE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top