Κατερίνα Καινούργιου: «Σ’ αγαπώ πολύ μωρό μου» -Η έκπληξη του συντρόφου της

Μία τεράστια κατακόκκινη ανθοδέσμη έστειλε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στην Κατερίνα Καινούργιου για την πρεμιέρα που έκανε σήμερα!
Την ώρα της εκπομπής η παρουσιάστρια εξεολάγην ευχάριστα αφού όπως είπε δεν το περίμενε!
Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη
«Καλέ θα με γεμίσετε σήμερα με λουλούδια; Πώς θα τα κουβαλήσω; Ποιος μου τα έστειλε αυτά τα υπέροχα κόκκινα; Δεν έχουν καρτούλα; Είναι από τον Παναγιώτη; Αλήθεια; Ποιος του είπε να μου κάνει τόσο ωραία λουλούδια; Τι ωραία που είναι… Ευχαριστώ πάρα πολύ! Είναι υπέροχα. Σ’ αγαπάω μωρό μου. Σ’ αγαπάω, το είπα! Στον άντρα μου το είπα» είπε συγκινημένη η παρουσιάστρια.
Το ερωτευμένο ζευγάρι είναι έναν χρόνο μαζί και ήδη έχει κάνει το επόμενο βήμα, συγκατοικεί στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ο επιχειρηματίας έχει κάνει πρόταση γάμου στην παρουσιάστρια.
Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό οι φήμες περί εγκυμοσύνης έχουν φουντώσει, ωστόσο, η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει κάτι προς το παρόν.
Λίγο πριν τελειώσει η περσινή σεζόν είχαμε δει την Κατερίνα Καινούργιου να αποχωρεί από την εκπομπή, λόγω αδιαθεσίας. Η παρουσιάστρια μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες είχε απαντήσει με ένα πολύ τρυφερό τρόπο γι’ αυτό το γεγονός:
«Κάνω την προσπάθειά μου να κάνω παιδί και νιώθω αδιαθεσία στην εκπομπή. Ο Θεός θα δείξει. Αυτό το πράγμα με πιέζει και με στρεσάρει. Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δε με στεναχωρεί κάνω και εγώ την προσπάθεια μου».
