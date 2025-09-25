Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει»

Ντυμένη στα μαύρα, με λευκό σακάκι εμφανίστηκε η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 13:42 Ο Ήλιος στον Ζυγό: Πώς επηρεάζει τον τομέα της αισθητικής και των σχέσεων
25.09.25 , 13:38 Βασίλης Καλογήρου: Τα «θολά» σημεία και η προσφυγή της οικογένειάς του
25.09.25 , 13:11 Cash or Trash: Δύο… Ιταλίδες ντυμένες στα κόκκινα διεκδικούν top τιμή!
25.09.25 , 13:04 Νέο Gov.gr Wallet: Tεχνητή νοημοσύνη και… προσωπικός βοηθός στο κινητό!
25.09.25 , 12:57 Θοδωρής Φέρρης: Σχολίασε το γλέντι της Εθνικής μετά τη νίκη στο Eurobasket
25.09.25 , 12:47 Το φάντασμα Τσίπρα στοιχειώνει τον ΣΥΡΙΖΑ:«Όσοι είναι να φύγουν να το πουν»
25.09.25 , 12:41 Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
25.09.25 , 12:37 Αυτό είναι το «αθάνατο» Skoda Octavia
25.09.25 , 12:31 Ναυσικά Κοκοτά: Τι δυσκόλεψε τη μικρή «Ιωάννα» από το Να με λες μαμά;
25.09.25 , 12:22 Μακάβριο εύρημα σε σπίτι άνδρα: Εντόπισαν ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε βάζο!
25.09.25 , 12:20 Φρούτα και λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη D
25.09.25 , 12:20 Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος
25.09.25 , 12:14 Ναταλία Λιονάκη: «H μοναχή Φεβρωνία ήταν ένα βασανισμένο, θλιμμένο πλάσμα»
25.09.25 , 12:08 Ελεονώρα Μελέτη: Νίκη έναντι των social media–Φρένο στα παιδιά influencers
25.09.25 , 11:53 Γ. Λάγιος: Η αμηχανία όταν ενημερώθηκε για την εκπομπή της Κ. Ταραμπάνκο
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Ναταλία Λιονάκη: «H μοναχή Φεβρωνία ήταν ένα βασανισμένο, θλιμμένο πλάσμα»
Μακάβριο εύρημα σε σπίτι άνδρα: Εντόπισαν ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε βάζο!
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Χριστίνα Μπόμπα: «Τώρα νιώθω έτοιμη για το τρίτο παιδί»
Πέθανε ξαφνικά η μητέρα που εργαζόταν στην καθαριότητα και είχε γίνει viral
«Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου καλημέρισε τους τηλεθεατές της στον Alpha, κάνοντας είσοδο στο πλατό με ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια του Νίκου Οικονομόπουλου.

Ντυμένη στα μαύρα, με λευκό σακάκι η παρουσιάστρια του Alpha παρατηρώντας την εικόνα της στο μόνιτορ, σχολίασε: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει».

Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου

Στη συνέχεια, ευχήθηκε στη συνεργάτιδά της Φρόσω Κυριαζή. «Νομίζω ότι είσαι η πρώτη Φρόσω που γνωρίζω προσωπικά. Έχω αδυναμία στο όνομά σου γιατί Φρόσω ήταν και η μητέρα του Νίκου Μουτσινά. Της είχα τεράστια αδυναμία. Την έφερνε πάντα μαζί, ωραίο όνομα. Αγαπούσα τη μητέρα του Νίκου, μου έχει μείνει πολύ ωραία», είπε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της. 

Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει»

Το χιουμοριστικό σχόλιο της παρουσιάστριας για την εμφάνισή της έρχεται να προστεθεί στις φήμες των τελευταίων εβδομάδων πως είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»

Ωστόσο, η ίδια μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει τη χαρμόσυνη είδηση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top