Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει»

Η Κατερίνα Καινούργιου καλημέρισε τους τηλεθεατές της στον Alpha, κάνοντας είσοδο στο πλατό με ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια του Νίκου Οικονομόπουλου.

Ντυμένη στα μαύρα, με λευκό σακάκι η παρουσιάστρια του Alpha παρατηρώντας την εικόνα της στο μόνιτορ, σχολίασε: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει».

Στη συνέχεια, ευχήθηκε στη συνεργάτιδά της Φρόσω Κυριαζή. «Νομίζω ότι είσαι η πρώτη Φρόσω που γνωρίζω προσωπικά. Έχω αδυναμία στο όνομά σου γιατί Φρόσω ήταν και η μητέρα του Νίκου Μουτσινά. Της είχα τεράστια αδυναμία. Την έφερνε πάντα μαζί, ωραίο όνομα. Αγαπούσα τη μητέρα του Νίκου, μου έχει μείνει πολύ ωραία», είπε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της.

Το χιουμοριστικό σχόλιο της παρουσιάστριας για την εμφάνισή της έρχεται να προστεθεί στις φήμες των τελευταίων εβδομάδων πως είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Ωστόσο, η ίδια μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει τη χαρμόσυνη είδηση.