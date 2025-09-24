Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου

Οι φήμες θέλουν έγκυο την παρουσιάστρια - Η εμφάνισή της σε εκδήλωση

Kατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγνώμη. Με πιέζουν λίγο, οπότε στο διάλειμμα βάζω τα παντοφλάκια», είπε κατά τη διάρκεια της χθεσινής της εκπομπής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εγκαίνια καταστήματος παραβρέθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία φωτογραφήθηκε με τον καλό της φίλο, Χάρη Σιανίδη

Mάλιστα, σε βίντεο που δημοσίευσε ο PR manager στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, φαίνεται να πιάνει με τρυφερότητα την κοιλίτσα της, ενόσω έντονες είναι οι φήμες περί εγκυμοσύνης της. 

«Με την αγαπημένη μου @katken85 στα καλύτερα της …♥️ 😉», έγραψε στη λεζάντα. 

Στιγμιότυπα από τη βραδιά δημοσίευσε και η παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα. Η Κatken εμφανίστηκε με μαύρο μίνι φόρεμα, με ψηλό γιακά και over the knee μπότες.  

Κατερίνα Καινούργιου - Χάρης Σιανίδης/ instagram katken

Στη χθεσινή εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε με παντοφλάκια στο πλατό, μετά από break, επικαλούμενη ότι την πιέζουν τα ψηλοτάκουνα. Η παρουσιάστρια που συνήθισε να φορά ψηλοτάκουνα με φιάπες και να επιμελείται το manicure της με χρώματα, έχει αλλάξει συνήθειες τη φετινή σεζόν. Έχει τα νύχια της άβαφα και οι φιάπες έχουν αντικατασταθεί από παπούτσια με χαμηλό τακούνι. 

Καινούργιου: «Βλέπετε πάλι έ; Χωρίς φιάπα... μια άλλη Κατερίνα»

Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή της, αυτήν της κύησης του πρώτου της μωρού. Ωστόσο, η ίδια δεν έχει μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό, ούτε έχει παραδεχτεί ή διαψεύσει τις φήμες. «Όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές», είχε απαντήσει στον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο που την είχε ρωτήσει on air αν ισχύουν όσα ευχάριστα γράφονται για εκείνη. 

Οι φήμες πάντως ξεκίνησαν όταν ακόλουθοι της στο Instagram διαπίστωσαν από μια εμφάνισή της σε event πως η κοιλίτσα έδειχνε φουσκωμένη κι άρχισαν να της εύχονται «με το καλό».

