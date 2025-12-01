Διαμαντής Καραναστάσης: H πρώην σύζυγός του και ο γιος τους στο θέατρο

Διαμαντής Καραναστάσης: Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στη Super Κατερίνα, τον Δεκέμβριο του 2024

Την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Εχθρός του λαού» στο Θέατρο Κνωσός παρακολούθησε η σκηνοθέτιδα Μαριάννα Καλμπάρη, πρώην σύζυγος του Διαμαντή Καραναστάση, μαζί με τον 14χρονο γιο τους, Γιάννη.

Μαριάννα Κάλμπαρη με τον γιο της, Γιάννο Καραναστάση/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαμά και γιος, σε μια σπάνια εμφάνιση, πόζαραν χαμογελαστοί στα φλας των φωτογράφων.

Λυδία Κονιόρδου-Λένα Παπαληγούρα-Μαριάννα Κάλμπαρη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας υπήρξε ζευγάρι με τη σκηνοθέτιδα για περίπου 16 χρόνια, εκ των οποίων τα 8 ήταν παντρεμένοι. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, μια κόρη κι έναν γιο. Η Νιόβη είναι περίπου 17 ετών σήμερα.

Μαριάννα Κάλμπαρη με τα παιδιά της, Γιάννο & Νιόβη Καραναστάση στην Επίδαυρο, τον Ιούλιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Το πρώην ζευγάρι φέρεται να διατηρεί άριστες σχέσεις. «Παρότι είμαι χωρισμένος, δεν έχω χωρίσει ποτέ με τα παιδιά μου … ξαναζώ τα παιδικά μου χρόνια μαζί τους», έχει αναφέρει σε συνέντευξή του.

Το πρώην ζευγάρι μάλιστα, φωτογραφήθηκε μαζί πριν μερικές μέρες, στην πρεμιέρα της παράστασης «Όλος ο χρόνος του κόσμου».

Μαριάννα Καλμπάρη- Διαμαντής Καραναστάσης στις 27/11/25 - NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Το ζευγάρι χώρισε το 2016.

Διαμαντής Καραναστάσης- Μαριάννα Κάλμπαρη, το 2015/ NDP

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες την παραίτησή του μέσα από ανάρτησή του στο Facebook.

«Η αντοχή μου στη δημιουργία, δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά όμως, έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά. Μέσα από το να κάνουν τους καθαρούς να απομακρυνθούν από τη βρομιά τους», ήταν μερικά από τα λόγια του στην ανάρτησή του, σημειώνοντας πως επιστρέφει στον Πολιτισμό.