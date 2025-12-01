Οικονομόπουλος: «Είχα κρίσεις πανικού. Σκέφτηκα να σταματήσω το τραγούδι»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή Το Πρωινό, παραχώρησε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Ανάμεσα σε άλλα, ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε πως πέρασε ένα δύσκολο διάστημα με έντονες κρίσεις πάνικου, κάτι που τον έκανε να σκεφτεί να λήξει την καριέρα του.

«Έχω πάει σε ψυχολόγο και ψυχίατρο, έχω περάσει δύο πολύ δυνατές φάσεις κρίσεις πανικού, η μία ήταν το 2017 και η άλλη πέρυσι δεν το γνωρίζει κανένας, είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Επειδή το έχω ξαναπεράσει το 2017 ήμουν πιο έτοιμος, αλλά στην ουσία δεν είσαι ποτέ έτοιμος γι’ αυτό όταν έρθει χτυπάει πολύ δυνατά. Την πρώτη φορά ήταν πολύ δύσκολα, γιατί μου κοβόταν η αναπνοή και έπρεπε να τραγουδάω», είπε αρχικά.

«Υπήρχε μία βραδιά που με είχε πιάσει κρίση πανικού την ώρα που έβγαινα στη σκηνή. Δε θα το ξεχάσω ποτέ. Στέγνωσε το στόμα μου, δεν είχα ίχνους σάλιο. Έβριζα τον εαυτό μου. Βγήκα, έτρεμα και δεν έβλεπα, είχα σχεδόν τυφλωθεί από το άγχος μου ότι θα ξεφτιλιστώ και θα γίνει ό,τι χειρότερο για εμένα. Έλεγα στον εαυτό μου, "τραγούδα και σκάσε"», πρόσθεσε στον Γιώργο Λιάγκα.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος με τον Γιώργο Λιάγκα

«Είδα ένα πρόσωπο κάτω άγνωστο που μου έδωσε τρομερή ενέργεια, χωρίς να ξέρει, και με βοήθησε να βγάλω το τραγούδι, πέρασε η κρίση πανικού, έβγαλα το πρόγραμμα και όταν ξανανέβηκα πάνω με ξανάπιασε. Από τότε όλη μέρα ήμουν με κρίσεις πανικού. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ.

Πέρυσι ήταν πιο ήπια, αλλά ήμουν στο μαγαζί και δεν μπορούσα να σταματήσω. Πέρασε από το μυαλό μου να πω ότι πρέπει να σταματήσω, ένιωθα ότι έπρεπε να σταματήσω, αλλά το πάλεψα και τελικά το νίκησα», αποκάλυψε ο Νίκος Οικονομόπουλος.