Νίκος Οικονομόπουλος: «Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό; Κούρασε»

Η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.10.25 , 14:03 Η νέα γενιά συνταξιούχων: Τι θα πάρουν όσοι βγουν στη σύνταξη το 2030
04.10.25 , 13:44 Άση Μπήλιου: Ηρεμία και ξεκούραση με τη Σελήνη στους Ιχθύς
04.10.25 , 13:33 Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε το πιο κομψό φθινοπωρινό μανικιούρ
04.10.25 , 13:08 Νίκος Οικονομόπουλος: «Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό; Κούρασε»
04.10.25 , 13:04 Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ κι ας πεθάνω. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου»
04.10.25 , 12:33 Χρυσός ο Νάσος Γκαβέλας στα 100μ. Τ11 στο Νέο Δελχί
04.10.25 , 12:16 «Καιρός να την πουλεύουμε»: Νεοελληνική κωμωδία στο Θέατρο Art 63
04.10.25 , 12:09 Αργυρούπολη: Νεκροί 21χρονος και η συνεπιβάτιδά του σε τροχαίο με μηχανή
04.10.25 , 11:59 Μπισμπίκης για Ρούτσι: «Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω...»
04.10.25 , 11:31 Οικονομάκου σε Τσερέλα: «Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω»
04.10.25 , 11:19 Γιορτή Μουσικής τον Οκτώβριο στο Theatre of the NO
04.10.25 , 11:13 Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Όλυμπο και Καλάβρυτα
04.10.25 , 10:21 Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Απαντήσεις ζητά η οικογένεια
04.10.25 , 09:16 Διακοπές με παιδιά: Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια
04.10.25 , 09:05 Volvo: Παρέδωσε το 1.000.000ό plug-in υβριδικό της
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Αργυρούπολη: Νεκροί 21χρονος και η συνεπιβάτιδά του σε τροχαίο με μηχανή
Η νέα γενιά συνταξιούχων: Τι θα πάρουν όσοι βγουν στη σύνταξη το 2030
Νίκος Οικονομόπουλος: «Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό; Κούρασε»
Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Απαντήσεις ζητά η οικογένεια
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το σχόλιο του ΝίκουΟικονομόπουλου γιατον Γιώργο Μαζωνάκη/βίντεο ραντεβου σκ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του για Θεσσαλονίκη συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Ο τραγουδιστής ταξίδευε για τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στη συμπρωτεύουσα, οι οποίες συνεχίζονται με επιτυχία και συγκεντρώνουν πλήθος θαυμαστών.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έκανε μια σύντομη στάση για να μιλήσει στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο. Ο ίδιος ρωτήθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος απασχολεί έντονα τη δημοσιότητα τις τελευταίες εβδομάδες λόγω του προσωρινού εγκλεισμού του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στη σκηνή και αποθεώθηκε

Γιώργος Μαζωνάκης

Ένα γεγονός που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις αλλά και δημόσιο διάλογο γύρω από την ψυχική υγεία, την ιδιωτικότητα και τη διαχείριση ευαίσθητων θεμάτων από τα media.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Voice: Σείστηκε το πλατό κατά την είσοδό του

Γιώργος Μαζωνάκης: «Το όνειρο μου θα καεί μεσ’ τη φωτιά της μέρας»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος φάνηκε να ενοχλείται από την επιμονή στο συγκεκριμένο ζήτημα και αρκέστηκε να σχολιάσει: «Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό το πράγμα; Δε χρειάζεται άλλο βρε παιδιά. Φτάνει, κούρασε. Δε θέλω να μιλήσω καθόλου γι’ αυτό, αλήθεια.»

Νίκος Οικονομόπουλος

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί περαιτέρω, σημειώνοντας: «Τι έχει ο άνθρωπος για να του ευχηθώ; Τον ξέρω τον Γιώργο. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος και πάντα του εύχομαι τα καλύτερα.»

Με αυτά τα λόγια έδειξε τη διάθεσή του να προστατεύσει τη διακριτικότητα και την προσωπική ζωή ενός συναδέλφου του, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top