Νίκος Οικονομόπουλος: «Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό; Κούρασε»

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του για Θεσσαλονίκη συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Ο τραγουδιστής ταξίδευε για τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στη συμπρωτεύουσα, οι οποίες συνεχίζονται με επιτυχία και συγκεντρώνουν πλήθος θαυμαστών.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έκανε μια σύντομη στάση για να μιλήσει στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο. Ο ίδιος ρωτήθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος απασχολεί έντονα τη δημοσιότητα τις τελευταίες εβδομάδες λόγω του προσωρινού εγκλεισμού του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο.

Ένα γεγονός που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις αλλά και δημόσιο διάλογο γύρω από την ψυχική υγεία, την ιδιωτικότητα και τη διαχείριση ευαίσθητων θεμάτων από τα media.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος φάνηκε να ενοχλείται από την επιμονή στο συγκεκριμένο ζήτημα και αρκέστηκε να σχολιάσει: «Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό το πράγμα; Δε χρειάζεται άλλο βρε παιδιά. Φτάνει, κούρασε. Δε θέλω να μιλήσω καθόλου γι’ αυτό, αλήθεια.»

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί περαιτέρω, σημειώνοντας: «Τι έχει ο άνθρωπος για να του ευχηθώ; Τον ξέρω τον Γιώργο. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος και πάντα του εύχομαι τα καλύτερα.»

Με αυτά τα λόγια έδειξε τη διάθεσή του να προστατεύσει τη διακριτικότητα και την προσωπική ζωή ενός συναδέλφου του, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες.

