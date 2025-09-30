Γιώργος Μαζωνάκης: «Το όνειρο μου θα καεί μεσ’ τη φωτιά της μέρας»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Voice: Σείστηκε το πλατό κατά την είσοδό του/ ΣΚΑΪ

Φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει επιστρέψει δυναμικά στα social media μετά την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

Αυτή τη φορά ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε ένα νέο βίντεο στo Tik Tok και πάλι από το σαλόνι του σπιτιού του λέγοντας: «Ξημερώνει πάλι… Θα έρθει πάλι το πρωί και το όνειρο μου θα καεί μεσ' τη φωτιά της μέρας».

Αμέσως μετά, τραγουδάει το κομμάτι «Ξημερώνει Πάλι» που είχε κυκλοφορήσει το 2004, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για όσα βιώνει το τελευταίο διάστημα.



Η ατάκα «φωτιά» στο The Voice

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε δυναμικά στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσα από την πρεμιέρα του «The Voice» μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε το καλοκαίρι με την οικογένειά του.

Στο πλευρό της Έλενας Παπαρίζου, του Χρήστου Μάστορα και του Πάνου Μουζουράκη, ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε ξανά στο πλατό του μουσικού talent show, λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της νοσηλείας του στην ψυχιατρική κλινική.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε ανοιχτά στο διάστημα στο Δρομοκαΐτειο στα μέσα Αυγούστου.

Η συζήτηση προέκυψε με αφορμή τη συμμετοχή ενός βοηθού νοσηλευτή στο σόου, με την Έλενα Παπαρίζου να μιλά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ο ίδιος της ο αδελφός με την υγεία του.

«Πρόσφατα ο αδελφός μου υπέστη ένα σοβαρό έμφραγμα. Θέλω να πω ότι παρόλο που παραπονιόμαστε για το σύστημα στην Ελλάδα, τα δημόσια νοσοκομεία είναι εξαιρετικά. Ευχαριστώ θερμά το νοσοκομείο "Αλεξάνδρα" και όλους τους γιατρούς που φρόντισαν τον αδελφό μου. Στην εντατική ήταν πραγματικά υπέροχοι και μου τον επέστρεψαν σαν καινούργιο», είπε η Έλενα.

Τότε, ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε: «Και εγώ μια βόλτα πέρασα και το κάνανε βούκινο», προκαλώντας αμηχανία στους υπόλοιπους coaches, που προτίμησαν να μη σχολιάσουν, ενώ το κοινό χειροκρότησε.

