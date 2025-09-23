Νέο μήνυμα Μαζωνάκη στο TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»

«Ανήκω σ’ εμένα…», τραγουδά από το σαλόνι του σπιτιού του

23.09.25 , 16:44 Νέο μήνυμα Μαζωνάκη στο TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιώργος Μαζωνάκης στη θάλασσα
Με ένα νέο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε δυναμικά στα social media, μετά από μια περίοδο έντονης προσωπικής δοκιμασίας. 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αφήστε τις μ@@@ες» – Η αιχμηρή του ατάκα στο Tik Tok

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο οποίος πριν λίγο καιρό εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική, φαίνεται πως μέσω των social media επικοινωνεί με τους θαυμαστές του και παράλληλα στέλνει μηνύματα προς όλους τους αποδέκτες.

Νέο μήνυμα Μαζωνάκη στο TikTok μετά μουσικής

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του

Ο ίδιος βρίσκεται και πάλι στο σαλόνι του σπιτιού του και μαζί με την ορχήστρα του ερμηνεύει μια από τις γνωστότερες επιτυχίες του, συνοδεύοντάς την με ένα ιδιαίτερο μήνυμα: «Ανήκω σ’ εμένα… Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα».

 

@georgemazonakisoriginal 03. Ανήκω σε μένα "Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα" #Mazw #Anikosemena #Melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis

Η ανάρτηση αυτή έρχεται λίγο καιρό μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλεύτηκε για μικρό χρονικό διάστημα, υπό καθεστώς ακούσιας νοσηλείας. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε κακή ψυχολογία - Πέθανε ο πολυαγαπημένος σκύλος του

Μετά το εξιτήριό του αποφάσισε να στραφεί νομικά εναντίον της οικογένειάς του, καταθέτοντας μήνυση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την υπόθεση του εγκλεισμού του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήρθα να καταθέσω μήνυση για την υπόθεση εγκλεισμού μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ σοβαρά με το θέμα της ακούσιας νοσηλείας, που στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται σωστά. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει μαζί μου, ζητώντας βοήθεια. Θέλω να συμβάλω στο να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ώστε να μη μπαίνουν άνθρωποι σε ψυχιατρικές κλινικές χωρίς τη θέλησή τους και χωρίς πραγματικό λόγο».
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
