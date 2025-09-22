Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του

Η Μαρία Μαζωνάκη μιλάει για πρώτη φορά σε κάμερα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μιλώντας για πρώτη φορά στην κάμερα η Μαρία Μαζωνάκη δήλωσε, στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και τον δημοσιογράφο Γιάννη Μαλλιαρό, πως το κύριο μέλημα της οικογένειάς της είναι το καλό του Γιώργου Μαζωνάκη και τίποτα άλλο, ενώ παραδέχτηκε ότι της λείπει πολύ η επικοινωνία με τον αδερφό της.

Αδελφή Μαζωνάκη: «Τον ενημέρωσα για τη μητέρα μας. Δεν έχει επικοινωνήσει»

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του

«Δεν είμαστε καλά. Έχουν βγει όλα προς τα έξω. Περισσότερα ξέρετε εσείς από εμάς. Δε θέλω να δώσω περαιτέρω έκταση», δήλωσε αρχικά.

«Κακώς έχουν βγει προς τα έξω όλες οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει. Όλη την οικογένεια τη στενοχωρεί αυτό που συνέβη», πρόσθεσε η αδερφή του τραγουδιστή.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αφήστε τις μ@@@ες» – Η αιχμηρή του ατάκα στο Tik Tok

«Αυτό που θέλουμε εμείς, είναι να είναι καλά ο Γιώργος. Μόνο αυτό. Αισθάνομαι τραγικά που βγήκε στη δημοσιότητα η κατάθεσή μου. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο διακριτικά γίνεται κι έγινε σούσουρο. Μόνο το καλό του Γιώργου ήταν ο σκοπός μας. Δεν πειράζει τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος αγαπάει τον Γιώργο. Δεν μπορούμε να κακολογήσουμε τον αδερφό μου. Ο κόσμος τον αγαπάει, τι πιο όμορφο; Δεν έχω προσπαθήσει να μιλήσω μαζί του. Μου λείπει η επαφή μαζί του, όσο δεν πάει», πρόσθεσε η Μαρία Μαζωνάκη.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του

Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε για τον θάνατο της σκυλίτσας του Γιώργου Μαζωνάκη, της Αρίθα, εκείνη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της

«Είμαι η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη κι είμαι εδώ σήμερα για να σας εκφράσω τις ανησυχίες της οικογένειάς μου για την κατάστασή του αλλά και να σας περιγράψω περιστατικά που έλαβαν χώρα στις 4 Αυγούστου αλλά και παλαιότερα. Ο Γιώργος έχει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα. Αρχές Αυγούστου πήγαμε στο σπίτι του μετά από επικοινωνία που είχαμε μαζί του», είχε αναφέρει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πριν από λίγες εβδομάδες στις Αρχές η Μαρία Μαζωνάκη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Βάσω εξερράγη κατά των δημοσιογράφων

Όπως φέρεται να είχε περιγράψει, ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν κατά διαστήματα εκτός εαυτού και τα λόγια του πολλές φορές δεν είχαν συνοχή. «Όταν πήγαμε στο σπίτι του, έφτασε στο σημείο να αμφισβητήσει μέχρι και τον συγγενικό δεσμό με την οικογένειά μας, ζητώντας να κάνει τεστ DNA με τη μητέρα μας. Μας έλεγε ότι είμαστε έμποροι ναρκωτικών κι ότι κακοποιούμε την σκυλίτσα του. Σε φίλη μου και συνεργάτιδά του, μακιγιέζ, το όνομα της οποίας σας προσκομίζω για να καταθέσει, έχει επιδείξει επιθετική σωματική συμπεριφορά στο παρελθόν και μπορεί να σας το περιγράψει κι η ίδια». 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του

«Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους, γιατί τον πιάνουν κρίσεις πανικού. Φοβόμαστε ότι μπορεί να πεθάνει. Χρειαζόμαστε βοήθεια για εκείνον», φέρεται να είχε υποστηρίξει η Μαρία Μαζωνάκη στην κατάθεσή της. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

