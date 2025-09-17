Αδελφή Μαζωνάκη: «Τον ενημέρωσα για τη μητέρα μας. Δεν έχει επικοινωνήσει»

Μαρία Μαζωνάκη: «O Γιώργος, παρά το ότι ενημερώθηκε για τη μητέρα μας, δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας»/ εκπομπή Το Πρωινό

Η μία από τις αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, η Μαρία, μίλησε για πρώτη φορά μετά τις μηνύσεις που κατέθεσε ο τραγουδιστής εις βάρος των μελών της οικογένειας του. Όπως είπε στην εκπομπή του Ant1 «Το Πρωινό», ο αδελφός της την έχει μπλοκάρει από παντού κι αναγκάστηκε να τον ενημερώσει μέσω instagram για την κατάσταση υγείας της μητέρας τους.

«Να χρησιμοποιήσω το πρόβλημα υγείας της μητέρας μου για να προκαλέσω το συναίσθημα του αδερφού μου; Δε θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο! Το μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας το έστειλα μέσω Instagram, γιατί εδώ και περίπου έναν χρόνο με έχει μπλοκάρει από παντού. Κι επειδή ξέρω ότι το διαχειρίζεται ο ίδιος και άλλοι, αλλά κυρίως ο ίδιος, γι' αυτό το έστειλα εκεί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη μητέρα του, Κλειώ, σε συναυλία του στο Κατράκειο, το 2015/ NDP

Γιατί ήθελα να ξέρει. Δεν ήθελε αν συμβεί κάτι, να γυρίσει και να μου πει "Γιατί δεν μου είπατε κάτι;". Δυστυχώς ο Γιώργος, παρά το ότι ενημερώθηκε, δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας. Ούτε άμεσα, ούτε μέσω τρίτου. Και δεν περίμενα κιόλας να επικοινωνήσει.

Ο κόσμος αγαπάει τόσο πολύ τον Γιώργο, που από τη μία μου είναι ευχάριστο, γιατί αγαπάνε τον αδερφό μου. Αγαπάνε το αίμα μου, αλλά από την άλλη, ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Τι να του πεις αυτού του κόσμου; Δεν μπορώ να τους κακολογήσω», ήταν τα λόγια της Μαρίας Μαζωνάκη.

Βάσω Μαζωνάκη- Γιώργος Μαζωνάκης- Μαρία Μαζωνάκη, το 2014/ NDP

Υπενθυμίζεται ότι πριν δύο μέρες, έγινε γνωστό πως η μητέρα, Κλειώ Μαζωνάκη νοσηλεύεται με σοβαρό πρόβλημα υγείας. «Την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, την Παρασκευή δηλαδή, την ώρα που έγινε η μήνυση, περνούσε δύσκολες ώρες. Για ένα ιατρικό της θέμα. Νοσηλεύεται και είναι στο πλευρό της φυσικά οι κόρες της», είχε πει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης στην εκπομπή Buongiorno.

Σύμφωνα με όσα είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, την αίτηση προς τον εισαγγελέα την κατέθεσε και την υπέγραψε η αδερφή του, Μαρία Μαζωνάκη. Έδωσαν καταθέσεις όμως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής οι γονείς και μία φίλη τους. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η άλλη αδελφή του τραγουδιστή, Βάσω Μαζωνάκη, με την οποία έχει οικονομικές διαφορές, φέρεται να ενορχήστρωσε την εισαγγελική εντολή και την κατηγορεί ως ηθική αυτουργό.