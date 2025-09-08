Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»

Για πρώτη φορά η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, έσπασε τη σιωπή της και μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που περνά η οικογένειά τους.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Χάρη Λεμπιδάκη, η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε για τις μεταξύ τους σχέσεις. λίγες εβδομάδες μετά την έξοδο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη από το Δρομοκαΐτειο.

«Δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Ξέρω ότι και εσύ και ο Κώστας (Μπερτάκης) αγαπάτε την οικογένεια και θέλετε το καλύτερο. Τον Γιώργο τον αγαπάμε, δεν θέλουμε να δώσουμε περαιτέρω έκταση. Τον αγαπάμε, θα είμαστε δίπλα του όποτε κι αν μας χρειαστεί. Αυτό μόνο» ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Το 'χουμε».

«Το μόνο μήνυμα που θέλω να του στείλω είναι ότι τον αγαπώ, μόνο αυτό» συμπλήρωσε.

«Δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Το σίγουρο είναι ότι όλα γίνονται με αγάπη και υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές» είπε επίσης η Μαρία Μαζωνάκη.

Σε ερώτηση για το αν έχει προσπαθήσει να μιλήσει με τον δημοφιλή καλλιτέχνη, η ίδια απάντησε: «Αρκετές φορές, αλλά ας μην το συζητάμε. Αν βρισκόμασταν, θα του έλεγα ότι τον αγαπάω».

Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδερφές του,Βάσω & Μαρία / Φωτογραφία: NDP

Ο αγαπημένος ερμηνευτής φαίνεται ότι επιστρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς μετά την περιπέτειά του, ενώ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να κινηθεί νομικά παντός υπευθύνου, δίνοντας την απάντησή του σε εκείνους που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο.

Όπως σημείωσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα υποβάλει μηνύσεις, που ούτως ή άλλως ετοίμαζε να υποβάλει, για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του. Οικονομικής φύσεως, αλλά και για πλαστογραφία και υπεξαίρεση. Από κει και πέρα μελετάμε τα στοιχεία, για να δούμε και την ακούσια νοσηλεία. Θα προβούμε και εκεί σε μηνύσεις, προφανώς γιατί έγιναν παράτυπα και παράνομα πράγματα. Οι μηνύσεις θα είναι κατά παντός υπευθύνου».