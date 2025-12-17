Αιγάλεω: Καθηγήτρια πρόβαλε σε μαθητές σειρά με ακατάλληλο περιεχόμενο

Σάλος προκλήθηκε σε Λύκειο στο Αιγάλεω, όταν καθηγήτρια που διδάσκει το μάθημα της Λογοτεχνίας αποφάσισε να προβάλει στους μαθητές επεισόδιο από μια σειρά σε γνωστή πλατφόρμα, που είχε ακατάλληλο περιεχόμενο για ανηλίκους.

Σύμφωνα με όσα είπε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η προβολή της σειράς ξεκίνησε κανονικά, όμως οι σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου άρχισαν να γίνονται εξαιρετικά σκληρές, με αποτέλεσμα να αντιδράσουν και οι ίδιοι οι μαθητές.

Τρεις από αυτούς, αγόρια και κορίτσια, αποχώρησαν από την αίθουσα, μην αντέχοντας να παρακολουθήσουν τη σειρά. Οι υπόλοιποι ζήτησαν από την καθηγήτρια να σταματήσει την προβολή, εκείνη όμως δεν τους άκουγε, με αποτέλεσμα ένας μαθητής να σηκωθεί από τη θέση του και να κλείσει τον προτζέκτορα.

Η καθηγήτρια φέρεται να αντέδρασε έντονα στην κίνηση αυτή του μαθητή και να ακολούθησε διαξιφισμός ανάμεσά τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παρέμβουν οι γονείς και να κάνουν καταγγελία στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Οι εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί, η διεύθυνση του σχολείου έχει μεταφέρει το θέμα όπως έπρεπε στη Δευτεροβάθμια και από εκεί έπειτα εμείς ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είμαστε εν αναμονή τι απόφαση και πώς θα δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες από τη Δευτεροβάθμια», είπε ο κ. Παναγιώτης Νικολάου, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του λυκείου και συνέχισε:

«Πρόκειται για ένα ανεπίτρεπτο γεγονός. Μέσα στον χώρο του σχολείου προβάλλονται μόνο βίντεο και θέματα που είναι ελεγμένα και έχουν πάρει την άδεια του Υπουργείου Παιδείας. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό το βίντεο θεωρώ ότι δεν έχει πάρει την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, γιατί ούτε καν και η διεύθυνση το γνώριζε, είναι ανεπίτρεπτο. Ήταν μια απόφαση την οποία πήρε η εν λόγω καθηγήτρια και προφανώς έκανε λάθος εκτίμηση. Θεώρησε ότι αυτό το βίντεο θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν ενδιαφέρον και για τα παιδιά. Αποδείχθηκε λάθος και λόγω των αντιδράσεων. Η καθηγήτρια από ό,τι έχω ενημερωθεί από τη Διεύθυνση είναι σοκαρισμένη με το όλο θέμα και τώρα έχει καταλάβει ίσως το μέγεθος του λάθους που έκανε προχθές με την προβολή αυτού του βίντεο».

