Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο της Λαμίας, όταν μια 60χρονη καθηγήτρια έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της μέσα στην αίθουσα των καθηγητών και κατέληξε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Ένας εξ αυτών προσπάθησε να της προσφέρει πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς βρισκόταν κοντά στο σχολείο και οι διασώστες ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η 60χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο της Λαμίας.

Αν και τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για αιφνίδια ανακοπή καρδιάς. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, που θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.