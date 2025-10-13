Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα

Έχασε τις αισθήσεις της μπροστά στους συναδέλφους της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Θα είσαι τόσο γρήγορος/η στα «Αντίθετα» όσο η Σοφία;
13.10.25 , 19:12 Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»
13.10.25 , 19:08 Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για το Προεδρικό Διάταγμα
13.10.25 , 18:48 Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα
13.10.25 , 18:46 Μαρία Ναυπλιώτου: Για shopping με εμπριμέ σύνολο και Gucci τσάντα
13.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Γιώργος φέρνει ένα αντικείμενο που προκαλεί συγκρούσεις
13.10.25 , 18:22 Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως στην υπερεργασία
13.10.25 , 18:19 Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Συνάντηση παλιών... συμμαθητών!
13.10.25 , 18:11 Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Olaf στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
13.10.25 , 18:10 Volvo: Η νέα εφεύρεση που σώζει ζωές
13.10.25 , 18:00 Honda CB1000F 26YM: Γιατί είναι ξεχωριστό το νέο μοντέλο
13.10.25 , 17:34 Κάτια Δανδουλάκη: Αποκάλυψε το μέρος που θα ήταν ευτυχισμένη να... πεθάνει!
13.10.25 , 17:32 MadWalk 2025: Το show μόδας & μουσικής επιστρέφει -Παρουσιάζει η Βίκυ Καγιά
13.10.25 , 17:17 Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
13.10.25 , 17:05 Φάρμα: Οι μουσικές καρέκλες, η ζωντανή ορχήστρα κι η μάχη για την ασυλία!
Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»
Μαρία Ναυπλιώτου: Για shopping με εμπριμέ σύνολο και Gucci τσάντα
Πάτρα: Πατέρας κατηγορείται για ασέλγεια στις κόρες και τις ανιψιές του
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Νίκος Χαλκιόπουλος)
Λαμία: Καθηγήτρια Κατέρρευσε Σε Σχολείο Και Πέθανε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο της Λαμίας, όταν μια 60χρονη καθηγήτρια έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της μέσα στην αίθουσα των καθηγητών και κατέληξε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Ένας εξ αυτών προσπάθησε να της προσφέρει πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς βρισκόταν κοντά στο σχολείο και οι διασώστες ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η 60χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο της Λαμίας.

Αν και τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για αιφνίδια ανακοπή καρδιάς. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, που θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΜΙΑ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 |
ΑΝΑΚΟΠΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top