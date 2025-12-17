Αλέξης Μίχας: Η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 κι ο ρόλος του Γιώργου Λιάγκα

Ο γνωστός δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τη Λιλή Πυράκη, σχολιάζοντας τις τηλεοπτικές εξελίξεις και τη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου, κάνοντας εκτιμήσεις για το μέλλον της στον ΑΝΤ1.

Αλέξης Μίχας: Η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 κι ο ρόλος του Γιώργου Λιάγκα

«Εγώ θα κάνω την εκτίμηση ότι πιθανότατα θα τη δούμε απευθείας στο καλοκαιρινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάλι, στο Καλοκαίρι Παρέα, και από κει και πέρα πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση θα υπάρχει πια μία κλεισμένη συμφωνία για το τι θα κάνει τη νέα τηλεοπτική σεζόν που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2026».

Μίχας για Μπάρκα: «Πέρσι δεν είχαν χρόνο ούτε για 30'' να πουν αντίο»

Και πρόσθεσε: «Ο ΑΝΤ1 βιάστηκε για να τη δεσμεύσει. Σε κάθε περίπτωση, η Κατερίνα Καραβάτου πιστεύω θα αξιοποιηθεί σε ζωντανή ψυχαγωγική ή infotainment εκπομπή. Για μένα υπάρχει συνάρτηση με το συμβόλαιο του Γιώργου Λιάγκα». 

«Ο Γιώργος Λιάγκας προφανώς έχει ξεκινήσει και πιέζει και θέτει προαπαιτούμενα αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια ατζέντα ενόψει της έναρξης των συζητήσεων για την ανανέωση του συμβολαίου του», σχολίασε ο δημοσιογράφος.

Αλέξης Μίχας: Η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 κι ο ρόλος του Γιώργου Λιάγκα

Για το αν «χωράνε» Γιώργος Λιάγκας και Γρηγόρης Αρναούτογλου στη βραδινή ζώνη του ΑΝΤ1, ο Αλέξης Μίχας ήταν ξεκάθαρος: «Σαφώς και χωράνε. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, που είχε βραδινή εκπομπή και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιάγκας. Για εσωτερικούς λόγους τότε του σταθμού, διακόπηκαν μεσούσης της σεζόν και οι δύο εκπομπές».

