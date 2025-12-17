Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Αύριο στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο»

«Θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό».

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.12.25 , 18:11 Δίκη Χρυσής Αυγής: Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας
17.12.25 , 18:00 Cash or Trash: Ο Κώστας περίμενε τη Χιωτίνη στη δημοπρασία
17.12.25 , 17:47 GNTM: Η δοκιμασία, η Μαγγίρα και αποχώρηση λίγο πριν τον ημιτελικό
17.12.25 , 17:25 Φάρμα: Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Ζήκος!
17.12.25 , 17:18 Χριστούγεννα στο Star: Ο πιο λαμπερός μήνας γεμάτος μαγεία και ταινίες!
17.12.25 , 17:15 Νίκος Παππάς: Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Φάμελλου
17.12.25 , 16:34 Κυψέλη: «Δεν ήθελα να της κάνω κακό, μου έκαναν bullying»
17.12.25 , 16:06 Αλεξανδρούπολη: Νεκρό 3χρονο αγόρι - Μεταφέρθηκε σκελετωμένο στο νοσοκομείο
17.12.25 , 15:56 ΕΕ: Τα μέτρα της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης
17.12.25 , 15:55 Νιόκι με φέτα, βούτυρο, ελιές και ντομάτα
17.12.25 , 15:38 Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Αύριο στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο»
17.12.25 , 15:32 Ανάρτηση «φωτιά» από τον άνδρα που θα καταγγείλει τον γνωστό τραγουδιστή
17.12.25 , 15:18 Tο Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει στο Erasmus
17.12.25 , 15:03 Αλαλούμ με την καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες
17.12.25 , 14:57 Αιγάλεω: Καθηγήτρια πρόβαλε σε μαθητές σειρά με ακατάλληλο περιεχόμενο
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Δημήτρης Ζήκος: «Είμαι περήφανος που κέρδισα τη Φάρμα!», είπε συγκινημένος
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Αλεξανδρούπολη: Νεκρό 3χρονο αγόρι - Μεταφέρθηκε σκελετωμένο στο νοσοκομείο
Νίκος Παππάς: Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Φάμελλου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε όσα είπε η σύζυγός του, Μαίρη Εσκενάζυ, στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει η απώλεια του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Αύριο 18/12, οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι από τον χώρο της υποκριτικής θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον καταξιωμένο ηθοποιό. 

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του ηθοποιού, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο , έναν τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας αύριο Πέμπτη στην 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 73 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, στο ογκολογικό νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι, παρουσία της οικογένειάς του, της συζύγου Μαίρης, της κόρης του Σάρας και του γιου του Λέοντα.

Το αντίο καλλιτεχνών στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 4 Απριλίου 1952, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, μεγάλωσε σε μια πόλη που κουβαλά μνήμη και πολυπολιτισμικότητα. Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου και αποφοίτησε το 1976, ξεκινώντας μία λαμπρή καλλιτεχνική πορεία ανάμεσα σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. 

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ με την κόρη του, Σάρα

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ με την κόρη του, Σάρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η φυσιογνωμία του έγινε ιδιαίτερα οικεία στο κοινό μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 1980. Ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, στη δραματική σειρά Ο συμβολαιογράφος και στο Φως του Αυγερινού, ενώ συμμετείχε και σε ταινίες και βιντεοταινίες – με πιο χαρακτηριστική την παραγωγή του 1988 Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι. Παράλληλα, είχε μια σημαντική πορεία στο θέατρο, ακόμη και σε μεγάλους χώρους όπως το Ηρώδειο, ενώ δάνεισε τη φωνή του και σε μεταγλωττίσεις.

Η κόρη του Σάρα, που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο Survivor, ακολουθεί τα βήματα του αείμνηστου ηθοποιού στην υποκριτική.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΕΣΚΕΝΑΖΥ
 |
ΣΑΡΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top