Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Αύριο στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο»

Δείτε όσα είπε η σύζυγός του, Μαίρη Εσκενάζυ, στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει η απώλεια του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Αύριο 18/12, οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι από τον χώρο της υποκριτικής θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον καταξιωμένο ηθοποιό.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του ηθοποιού, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο , έναν τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας αύριο Πέμπτη στην 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 73 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, στο ογκολογικό νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι, παρουσία της οικογένειάς του, της συζύγου Μαίρης, της κόρης του Σάρας και του γιου του Λέοντα.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 4 Απριλίου 1952, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, μεγάλωσε σε μια πόλη που κουβαλά μνήμη και πολυπολιτισμικότητα. Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου και αποφοίτησε το 1976, ξεκινώντας μία λαμπρή καλλιτεχνική πορεία ανάμεσα σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ με την κόρη του, Σάρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η φυσιογνωμία του έγινε ιδιαίτερα οικεία στο κοινό μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 1980. Ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, στη δραματική σειρά Ο συμβολαιογράφος και στο Φως του Αυγερινού, ενώ συμμετείχε και σε ταινίες και βιντεοταινίες – με πιο χαρακτηριστική την παραγωγή του 1988 Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι. Παράλληλα, είχε μια σημαντική πορεία στο θέατρο, ακόμη και σε μεγάλους χώρους όπως το Ηρώδειο, ενώ δάνεισε τη φωνή του και σε μεταγλωττίσεις.

Η κόρη του Σάρα, που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο Survivor, ακολουθεί τα βήματα του αείμνηστου ηθοποιού στην υποκριτική.