Γιώργος Μαζωνάκης: «Αφήστε τις μ@@@ες» – Η αιχμηρή του ατάκα στο Tik Tok

Αντιμέτωπος με έντονη δημοσιότητα και φήμες που οργιάζουν γύρω από τη δικαστική διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να στείλει το δικό του, για ορισμένους ειρωνικό μήνυμα, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 20 Σεπτεμβρίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής ανάρτησε ένα βίντεο από τη θάλασσα δείχνοντας πως, παρά τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο διάστημα, εκείνος επιλέγει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να απολαμβάνει τη στιγμή.

Στο σύντομο βίντεο εμφανίζεται μπροστά από μια ήρεμη παραλία και απευθυνόμενος στους διαδικτυακούς του φίλους, λέει με το χαρακτηριστικό του ύφος: «Εγώ λέω να ’ρθείτε να κάνετε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μα@@κίες! Hello! Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά».

Στα άκρα η δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του ο τραγουδιστής

Πριν από λίγες ημέρες η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της δικηγορικής εταιρίας που την εκπροσωπεί.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως ο εγκλεισμός του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο δεν αποφασίστηκε από τους ίδιους, αλλά από τον Εισαγγελέα, ο οποίος είδε τις γνωματεύσεις των γιατρών. Παράλληλα τονίζεται ότι το μοναδικό ενδιαφέρον της οικογένειας σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια του Γιώργου Μαζωνάκη κι όχι με τη δημιουργία δικαστικών υποθέσεων.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάμεσα στις αδερφές του Βάσω (αριστερά) και Μαρία (δεξιά) /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Είναι προφανές κι αυτονόητο ότι μια μητέρα δε χρειάζεται οποιαδήποτε πειθώ και φορτικότητα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ώστε να ενεργήσει για ό,τι θεωρεί σωστό για το παιδί της» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση.

Δύσκολες στιγμές για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Έχασε την αγαπημένη του σκυλίτσα, Αρίθα

Ιδιαίτερα φορτισμένες είναι οι τελευταίες ημέρες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς πέρα από την έντονη οικογενειακή διαμάχη που τον έχει φέρει στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καλείται να διαχειριστεί και μια βαθιά προσωπική απώλεια, τον θάνατο της πολυαγαπημένης του σκυλίτσας, Αρίθας.

Η Αρίθα, που αποτέλεσε για χρόνια αχώριστη σύντροφό του, «έφυγε» από τη ζωή την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας σε θλίψη τον γνωστό τραγουδιστή.