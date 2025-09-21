Γιώργος Μαζωνάκης: «Αφήστε τις μ@@@ες» – Η αιχμηρή του ατάκα στο Tik Tok

Με φόντο τις προσωπικές του δυσκολίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.09.25 , 14:23 Ο Φοίβος Δεληβοριάς Live στην Κόνιτσα
21.09.25 , 13:51 Ψηφιακός χρυσός: Το σχέδιο για άυλη αγορά χρυσού από μικροεπενδυτές
21.09.25 , 13:47 Μαρία Κορινθίου: Τα χαρακτηριστικά που την κέρδισαν στον Γιώργο Καραθανάση
21.09.25 , 13:31 Τραμπ: Θέλει πίσω τη βάση Μπάγραμ στο Αφγανιστάν – «Όχι» από Ταλιμπάν
21.09.25 , 13:11 50χρονος αδελφοκτόνος: «Θόλωσα» είπε στον Εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη
21.09.25 , 12:53 Χαμός με τη φωτογραφία για Παναθηναϊκό που ανέβασε ο Καραπαπάς
21.09.25 , 12:33 Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια
21.09.25 , 11:58 Γιώργος Μαζωνάκης: «Αφήστε τις μ@@@ες» – Η αιχμηρή του ατάκα στο Tik Tok
21.09.25 , 11:57 Η ανάρτηση Μητσοτάκη για ΑΟΖ με Λιβύη και 4η Belharra
21.09.25 , 11:37 Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στο Κουνούπι Αργολίδας
21.09.25 , 11:30 Άριελ Κωνσταντινίδη: Το ιδιαίτερο όνομα που θα δώσει στην κόρη της
21.09.25 , 11:22 Ποιοι παίρνουν 800 ευρώ επίδομα από τη ΔΥΠΑ
21.09.25 , 10:56 Η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον τράπερ Trannos σε αεροπλάνο
21.09.25 , 10:47 Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκινητική επιστροφή της στο Instagram μετά από μήνες
21.09.25 , 09:47 Ξεκινά με μεγάλες μεταγραφές στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ ο Μυστακίδης
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκινητική επιστροφή της στο Instagram μετά από μήνες
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Άριελ Κωνσταντινίδη: Το ιδιαίτερο όνομα που θα δώσει στην κόρη της
50χρονος αδελφοκτόνος: «Θόλωσα» είπε στον Εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη
Απλή ψευδαίσθηση τα μπλε μάτια, όπως και ο ουρανός που φαίνεται μπλε!
Μαρία Κορινθίου: Τα χαρακτηριστικά που την κέρδισαν στον Γιώργο Καραθανάση
Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια
Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
Η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον τράπερ Trannos σε αεροπλάνο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιώργος Μαζωνάκης στη θάλασσα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντιμέτωπος με έντονη δημοσιότητα και φήμες που οργιάζουν γύρω από τη δικαστική διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να στείλει το δικό του, για ορισμένους ειρωνικό μήνυμα,  μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Βάσω εξερράγη κατά των δημοσιογράφων

Το απόγευμα του Σαββάτου, 20 Σεπτεμβρίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής ανάρτησε ένα βίντεο από τη θάλασσα δείχνοντας πως, παρά τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο διάστημα, εκείνος επιλέγει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να απολαμβάνει τη στιγμή.

Στο σύντομο βίντεο εμφανίζεται μπροστά από μια ήρεμη παραλία και απευθυνόμενος στους διαδικτυακούς του φίλους, λέει με το χαρακτηριστικό του ύφος: «Εγώ λέω να ’ρθείτε να κάνετε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μα@@κίες! Hello! Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά».

Στα άκρα η δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του ο τραγουδιστής 

Πριν από λίγες ημέρες η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της δικηγορικής εταιρίας που την εκπροσωπεί.

Αδελφή Μαζωνάκη: «Τον ενημέρωσα για τη μητέρα μας. Δεν έχει επικοινωνήσει»

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως ο εγκλεισμός του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο δεν αποφασίστηκε από τους ίδιους, αλλά από τον Εισαγγελέα, ο οποίος είδε τις γνωματεύσεις των γιατρών. Παράλληλα τονίζεται ότι το μοναδικό ενδιαφέρον της οικογένειας σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια του Γιώργου Μαζωνάκη κι όχι με τη δημιουργία δικαστικών υποθέσεων.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάμεσα στις αδερφές του Βάσω (αριστερά) και Μαρία (δεξιά) /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάμεσα στις αδερφές του Βάσω (αριστερά) και Μαρία (δεξιά) /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Είναι προφανές κι αυτονόητο ότι μια μητέρα δε χρειάζεται οποιαδήποτε πειθώ και φορτικότητα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ώστε να ενεργήσει για ό,τι θεωρεί σωστό για το παιδί της» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση.

Δύσκολες στιγμές για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Έχασε την αγαπημένη του σκυλίτσα, Αρίθα

Ιδιαίτερα φορτισμένες είναι οι τελευταίες ημέρες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς πέρα από την έντονη οικογενειακή διαμάχη που τον έχει φέρει στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καλείται να διαχειριστεί και μια βαθιά προσωπική απώλεια, τον θάνατο της πολυαγαπημένης του σκυλίτσας, Αρίθας.

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε κακή ψυχολογία - Πέθανε ο πολυαγαπημένος σκύλος του

Η Αρίθα, που αποτέλεσε για χρόνια αχώριστη σύντροφό του, «έφυγε» από τη ζωή την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας σε θλίψη τον γνωστό τραγουδιστή.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top