Γιώργος Μαζωνάκης: Σε κακή ψυχολογία - Πέθανε ο πολυαγαπημένος σκύλος του

Η Αρίθα πέθανε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Πολύ δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς εκτός την οικογενειακή διαμάχη έχει να αντιμετωπίσει και την απώλεια της αγαπημένης σκυλίτσας του, Αρίθας. Η Αρίθα πέθανε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

O γνωστός τραγουδιστής πόζαρε πολύ συχνά με τη χαριτωμένη τετράποδη φίλη του, τόσο στο σπίτι τους όσο και σε βόλτες τους έξω. Ο ίδιος μάλιστα, μοιραζόταν με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram τις φωτογραφίες τους, και τα θετικά σχόλια και τα likes από τους θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη «έπεφταν βροχή».

Δες φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη με τη σκυλίτσα του που έφυγε από τη ζωή:

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
