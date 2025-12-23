Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στη Τζίτζι Χαντίντ!

Η ρομαντική χειρονομία πριν την πρόταση γάμου

Μπράντλεϊ Κούπερ: Έκανε Πρόταση Γάμου Στην Τζίτζι Χαντίντ!
Παντρεύονται ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ! Σύμφωνα δημοσίευμα της Daily Mail, ο διάσημος ηθοποιός φέρεται να έχει κάνει ήδη πρόταση γάμου στο εντυπωσιακό μοντέλο.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι από τον Οκτώβριο του 2023 και αν και γενικά, έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους, τώρα φαίνεται πως αποφάσισαν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.

«Ο Μπράντλεϊ θέλει να δείξει πόσο σοβαρά παίρνει τη σχέση του με το διάσημο μοντέλο και ότι σκοπεύει να χτίσει μια σταθερή οικογένεια μαζί της στη Νέα Υόρκη», αποκάλυψε πηγή. Παράλληλα, για τα σχέδιά του με τη Χαντίντ, έχει ενημερώσει και τη δική του μητέρα, Gloria Campano, με την οποία διατηρεί πολύ στενή σχέση.

Τον περασμένο Μάιο, το μοντέλο έκλεισε τα 30 και διοργάνωσε ένα πάρτι με φίλους της και αγαπημένα της πρόσωπα. Τότε ήταν που ξεκίνησαν οι φήμες περί γάμου μάλιστα, καθώς εκεί είδαμε ένα κινηματογραφικό φιλί με την Τζίτζι να φορά ένα μυστηριώδες δαχτυλίδι, που προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

τζιτζι χαντιντ
Προτεραιότητα πάντα παραμένουν τα παιδιά τους. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει αποκτήσει μια 8χρονη κόρη από την Ιρίνα Σάικ, ενώ η Τζίτζι Χαντίντ έχει μια 5χρονη κόρη από τον τραγουδιστή – και πρώην μέλος των One Direction, Ζέιν Μάλικ.

Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ
