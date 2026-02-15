Το MINI Countryman D στο όρος Φούτζι

Το MINI Countryman D συνδυάζει την χαρακτηριστική οδική συμπεριφορά MINI με την αποδοτική τεχνολογία diesel. Με ισχύ 163 hp (120 kW) και ροπή 400 Nm, το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας MINI εντυπωσιάζει τόσο στην πυκνή κυκλοφορία του Τόκιο όσο και στους δρόμους γύρω από το όρος Φούτζι.Ο γενναιόδωρος χώρος αποσκευών, με χωρητικότητα από 450 έως 1.450 λίτρα, χωράει άνετα τον εξοπλισμό για υπαίθριες δραστηριότητες - ιδανικός για αυθόρμητες αποδράσεις στη φύση ή μεγαλύτερες εκδρομές.

Η εντυπωσιακή έκδοση Favoured αναδεικνύει χαρακτηριστικά στοιχεία σχεδιασμού, όπως η οκταγωνική μπροστινή μάσκα σε χρώμα Vibrant Silver, που δημιουργούν εντυπωσιακή αντίθεση με το εξωτερικό χρώμα του αμαξώματος. Οι καθαρές επιφάνειες σε Blazing Blue προσδίδουν στο όχημα ισχυρή παρουσία.