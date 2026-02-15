Πόρος: Οι ισχυροί νοτιάδες έβγαλαν τη θάλασσα στη στεριά!

Στον Πόρο οι ισχυροί νοτιάδες έβγαλαν τη θάλασσα στη στεριά, ακόμη και στο κέντρο του νησιού, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.

Πόρος: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά (φωτογραφία: λογαριασμός facebook Δήμου Πόρου)

Μάλιστα, ο δήμαρχος κάλεσε πριν από λίγη ώρα τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν, αν είναι δυνατόν, συγκεκριμένα τμήματα του παραλιακού δρόμου, όπου στεριά και θάλασσα έχουν γίνει ένα. Ζήτησε επίσης να απομακρύνουν τα οχήματά τους από το σημείο.

Πόρος: Ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας λόγω των νοτιάδων (φωτογραφία: λογαριασμός facebook Δήμου Πόρου)

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Λιβάδι νήσου #Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

Συγκεκριμένα ο Δήμος Πόρου αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι, λόγω των ισχυρών νοτίων ανέμων που επικρατούν στην περιοχή, παρατηρείται σημαντική άνοδος της στάθμης της θάλασσας στο παραλιακό μέτωπο. Το φαινόμενο έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση υδάτων σε τμήματα του οδοστρώματος, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Παρακαλούνται θερμά οι οδηγοί να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να μειώνουν την ταχύτητά τους και να τηρούν πιστά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η διέλευση με υψηλή ταχύτητα ενδέχεται να προκαλέσει μετατόπιση υδάτων προς τα πεζοδρόμια. στα παρακείμενα καταστήματα, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και περιουσιών.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση για υπευθυνότητα και συνεργασία από όλους, προκειμένου να περιοριστούν οι συνέπειες του φαινομένου και να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο παραλιακό μέτωπο».

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Χίο και Σέριφο

Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και σε άλλα νησιά λόγω της κακοκαιρίας, ενώ ισχύει απαγορευτικό απόπλου σε αρκετές περιοχές.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

Σε Χίο και Σέριφο το 112 κάλεσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες ζώνες, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ δυνατοί άνεμοι επικρατούν αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε αρκετά λιμάνια τα δρομολόγια έχουν ανασταλεί λόγω των θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο, ενώ στον Πειραιάς κρουαζιερόπλοιο με χιλιάδες επιβάτες έμεινε ακυβέρνητο λόγω βλάβης και οδηγήθηκε στο λιμάνι με ρυμουλκά.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ δυνατοί άνεμοι επικρατούν αυτή τη στιγμή σε σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε αρκετά λιμάνια τα δρομολόγια ανεστάλησαν λόγω των θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο ενώ στον Πειραιά, κρουαζιερόπλοιο με χιλιάδες επιβάτες έμεινε ακυβέρνητο λόγω βλάβης και οδηγήθηκε στο λιμάνι με ρυμουλκά.

