Κέλλυ Κελεκίδου: Το συγκινητικό βίντεο με τον μικρό Γιαννάκη του ΠΑΟΚ

Ερμήνευσαν παρέα επιτυχίες του Βασίλη Καρρά

Δείτε πρόσφατη συνέντευξη της Κέλλυς Κελεκίδου στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια άκρως συγκινητική στιγμή, έζησε πριν από λίγες μέρες η Κέλλυ Κελεκίδου, αλλά και το κατάμεστο κόσμου νυχτερινό κέντρο Scorpios στη Θεσσαλονίκη, όπου μήνες τώρα εμφανίζεται με τεράστια επιτυχία με τον Αντύπα, όταν μεταξύ των θαμώνων, βρέθηκε κι ο μικρός Γιαννάκης, που ένωσε την φωνή του με την δημοφιλή ερμηνεύτρια και κέρδισαν το χειροκρότημα

Κέλλυ Κελεκίδου: Συμμάχησε με τις πρωταγωνίστριες της παράστασης Vaginahood

Τα social media πήραν «φωτιά», αποθανατίζοντας την Κέλλυ Κελεκίδου και τον θρυλικό αγαπημένο Γιαννάκη του ΠΑΟΚ, της Θεσσαλονίκης και όλη της Ελλάδος, να τραγουδούν μαζί, με τον ίδιο, να αποκαλύπτει τις ερμηνευτικές του ικανότητες, ερμηνεύοντας τον αγαπημένο του Βασίλη Καρρά. 

Κέλλυ Κελεκίδου: Το συγκινητικό βίντεο με τον μικρό Γιαννάκη του ΠΑΟΚ

Ο μικρός Γιαννάκης, ένα παιδί που έχει συγκινήσει το πανελλήνιο, με τον αγώνα του να σταθεί στα πόδια του, έχοντας υποβληθεί σε πολλές εγχειρήσεις σε Ελλάδα και Αμερική, με την καθόλα στήριξη του ΠΑΟΚ, απέδειξε πως είναι φανατικός οπαδός όχι μόνο της αγαπημένης του ομάδας, αλλά και της Κέλλυ Κελεκίδου, αφού έσπευσε να την απολαύσει από κοντά, και υποβασταζόμενος, να σταθεί όρθιος για χάρη της, και να τραγουδήσει μαζί της!

Κέλλυ Κελεκίδου: Ο θάνατος των γονιών της και η «δεύτερη μαμά» της

«Για τον Βασίλη», φώναξε με πάθος από το μικρόφωνο ο μικρός Γιαννάκης, δίνοντας ρεσιτάλ ερμηνείας, με το Μη μ' αγαπάς, το Όταν τα χρόνια σου περάσουν και το Θα μου κλείσεις το σπίτι!

Κέλλυ Κελεκίδου: Το συγκινητικό βίντεο με τον μικρό Γιαννάκη του ΠΑΟΚ

Η συγκίνηση της τραγουδίστριας μεγάλη, που τον φιλούσε ξανά και ξανά, τον χειροκροτούσε συνεχώς και τον ενδυνάμωνε, κάνοντάς τον να χαίρεται με τη ψυχή του. 

@kellykelekidouofficial

Γιαννάκη μου αυτό που ζήσαμε χθες το βράδυ ήταν ξεχωριστό! Τραγουδήσαμε Βασίλη Καρρά από καρδιάς ! Σε ευχαριστούμε για την συγκίνηση!

♬ πρωτότυπος ήχος - Kellykelekidou
Δείτε το συγκινητικό βίντεο που ανάρτησε η Κέλλυ Κελεκίδου στο TikTok
