Κουτσόπουλος: «Από τη συναναστροφή με παιδιά, εμείς είμαστε οι κερδισμένοι»

Εκπληρωτές ευχών μαζί με τον Κουτσόπουλο, ήταν και οι Κοντιζάς, Ιωαννίδης

Κουτσόπουλος: «Από τη συναναστροφή με παιδιά, εμείς είμαστε οι κερδισμένοι»
Η Φαίη Σκορδά παρουσίασε στους τηλεθεατές του Mega ένα ιδιαίτερο "Buongiorno". Δημόσια πρόσωπα συνάντησαν on air παιδιά, των οποίων τις ευχές είχαν πραγματοποιήσει στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η παρουσιάστρια υποδέχτηκε στο πλατό τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Η ίδια μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον γνωστό σεφ - κριτή του MasterChef τονίζοντας το έργο που κάνει χωρίς να το διαλαλεί.

«Είναι καλό να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Όταν είπα "σε ευχαριστούμε, δεν περίμενα να είσαι εδώ", το είπα επειδή νιώθω τη συστολή που νιώθεις σαν άνθρωπος και το ότι δεν θέλεις να ακούσεις "ευχαριστώ". Ουσιαστικά δεν θες τίποτα. Είχα ζήσει στον ΣΚΑΪ κάτι που με είχε κάνει να χαρώ τόσο πολύ. Πήρε και έκανε μία δωρεά μόνος του. Εκτός από εκπληρωτής ευχών είναι και δωρητής και υποστηρικτής του έργου, με την προϋπόθεση να μη μαθευτεί ποτέ τίποτα. Συγγνώμη που δεν τηρώ τον λόγο μου, αλλά είναι ωραίο να έχουμε ωραία πρότυπα» είπε η Φαίη Σκορδά στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Ο αγαπημένος σεφ τότε είπε με τη σειρά του: «Πρέπει να καταλάβουμε ότι στη συναναστροφή με τα παιδιά εμείς είμαστε οι κερδισμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι παραδείγματα. Αντιλαμβάνεσαι σε αυτή τη συναναστροφή πόση δύναμη μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και ότι γκρινιάζεις για του λάθος λόγους. Αν βρεθεί ένα εμπόδιο,θα σκεφτείς ''ντάξει να μην γκρινιάζω τόσο γιατί εκεί υπάρχουν κάτι υπερήρωες, θα περάσει και το δικό μου'».

Εκπληρωτές ευχών μαζί με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ήταν και ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Πάνος Ιωαννίδης.

masterchef κριτές

Οι κριτές του MasterChef Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος συναντώντας στο πλατό του Buongiorno τη μικρή Ηλιάνα, τη ρώτησε: «Όταν μας είδες πρώτη φορά με τον Πάνο και τον Σωτήρη, ποιος ήταν ο πιο όμορφος;», με τη μικρή να απαντά: «Δεν ξεχωρίζω».

λεωνιδας κουτσοπουλος

Λίγα λόγια για το Make-A-Wish Ελλάδος

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει ευχές παιδιών 3-18 ετών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Ιδρύθηκε στη χώρα μας το 1996, είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Make-A-Wish και μέχρι σήμερα έχει εκπληρώσει περισσότερες από 3.700 ευχές παιδιών, δίνοντάς τους το κίνητρο και τη δύναμη να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Η ευχή βοηθά τα παιδιά να ανακτήσουν τη σωματική, συναισθηματική και κοινωνική τους ευεξία.

Σύμφωνα με έρευνες, πάνω από το 98% των οικογενειών παιδιών που νοσούν, πιστεύει ότι το ταξίδι της ευχής είναι σημαντικό για κάθε παιδί που νοσεί. Σήμερα, περισσότερα από 17.307 παιδιά 3-18 ετών νοσούν στην Ελλάδα (856 νέες διαγνώσεις ετησίως) και 236 παιδιά περιμένουν την εκπλήρωση της ευχής τους.

