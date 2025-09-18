Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Βάσω εξερράγη κατά των δημοσιογράφων

Μέσα από την εκπομπή Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου το απόγευμα της Πέμπτης, ήρθαν στο φως νέα στοιχεία για την ιστορία όπου πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης και μέλη της οικογένειας του το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Ειρήνη Πεϊβάνη, η αδερφή του λαϊκού τραγουδιστή, Βάσω, φέρεται να ξέσπασε κατά ρεπόρτερ που την συνάντησαν έξω από το νοσοκομείο όπου και λίγες ώρες νωρίτερα είχε υποβληθεί σε επέμβαση η μητέρα της.

«Με λύπη μου σας μεταφέρω ότι η συμπεριφορά της οικογένειας ήταν πάρα πολύ επιθετική απέναντί μου και στους υπόλοιπους συναδέλφους που βρεθήκαμε με απόλυτο σεβασμό», τόνισε χαρακτηριστικά η συνεργάτιδα της Τατιάνας Στεφανίδου στην ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Στο σημείο που ξέραμε ότι ήταν μια χειρουργημένη γυναίκα, σε καμία περίπτωση δεν θα πηγαίναμε κατά πάνω της να της πάρουμε μια δήλωση, που δεν επιθυμούσε. Εκείνη την ώρα δεχτήκαμε μια απίστευτη επίθεση, δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό που σας λέω, από την κυρία Βάσω Μαζωνάκη», πρόσθεσε.

«Ήρθε κατά πάνω μας, τραβολογούσε τα κινητά μας. Φώναζε “τι κάνετε, διαγράψτε αμέσως το υλικό”. Χωρίς να προλάβουμε να εξηγήσουμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δημοσιεύουμε κάτι που η ίδια δεν επιθυμούσε. Ήταν πολύ έντονο το περιστατικό. Μέχρι και την κάμερα της εκπομπής μας την τραβολογούσε», συμπλήρωσε η Ειρήνη Πεϊβάνη στον αέρα του Power Talk του ΣΚΑΪ, το απόγευμα της Πέμπτης, για την άνευ προηγουμένου έκρηξη της αδερφής του Γιώργου Μαζωνάκη.