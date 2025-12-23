Έτοιμοι για το χειμώνα: 8 tips από τη Bridgestone

Καθώς μπαίνουμε στην πιο ψυχρή σεζόν του χρόνου, καλό είναι να λάβουμε τα μέτρα μας ώστε το αυτοκίνητό μας να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει χωρίς προβλήματα τις διαφορετικές συνθήκες που έρχονται. Έλεγχος ελαστικών και αντικατάσταση, αν χρειάζεται, είναι τα πιο σημαντικά, ωστόσο, αυτή είναι η πλήρης checklist:

Έλεγχος μπαταρίας

Οι χαμηλές θερμοκρασίες ρίχνουν συχνά την απόδοση μιας ήδη εξασθενημένης μπαταρίας. Ελέγξτε την μπαταρία, ειδικά πριν από ταξίδια και εξορμήσεις στα χιόνια.

Έλεγχος υαλοκαθαριστήρων

Ελέγξτε τους υαλοκαθαριστήρες και τα λάστιχά τους, αν παραμένουν σε καλή κατάσταση μετά τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και μετρήστε το υγρό πλύσης.

Έλεγχος & καθαρισμός κλιματισμού

Μην αμελήσετε να ελέγξετε και τη λειτουργία του air condition/κλιματισμού. Ο έλεγχος και ο καθαρισμός μετά την καλοκαιρινή περίοδο είναι απαραίτητος για να εξασφαλίσετε φρεσκάδα και υγιεινή στην καμπίνα.

Λίπανση κλειδαριών

Λιπάνετε τις κλειδαριές με ειδικό σπρέι, ειδικά όταν γνωρίζετε ότι η θερμοκρασία θα πέσει αρκετά, για να μην παγώσουν.

Έλεγχος εξοπλισμού ασφαλείας

Βεβαιωθείτε ότι το κιτ πρώτων βοηθειών, ο πυροσβεστήρας, το τριγωνάκι και τα καλώδια εκκίνησης ανάγκης βρίσκονται στη θέση τους και εύκολα προσβάσιμα, μετά τις διακοπές και την ανακατάταξη στο πορτμπαγκάζ.

Έλεγχος αντιολισθητικών μέσων

Φροντίστε έγκαιρα για αλυσίδες και κουβέρτες ελαστικών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα και ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ειδικά μετά από αγορά νέων ελαστικών ή αγορά νέου αυτοκινήτου. Συγκεκριμένους μήνες του χρόνου και ειδικά σε εποχές που αναμένεται κακοκαιρία, τα αντιολισθητικά μέσα πρέπει να βρίσκονται υποχρεωτικά στο αυτοκίνητο.

Έλεγχος πίεσης & φθοράς ελαστικών

Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών. Μετά τις μετακινήσεις του καλοκαιριού, συνήθως με το αυτοκίνητο φορτωμένο, χρειάζεται οπωσδήποτε επανέλεγχος του αέρα, καθώς και έλεγχος για τυχόν φθορές.

Αλλαγή ελαστικών

Τέλος, ο χειμώνας είναι η εποχή του χρόνου που οι περισσότεροι οδηγοί προγραμματίζουν αλλαγή ελαστικών. Τι καλύτερο από μια επίσκεψη στο δίκτυο συνεργατών της Elastrak; Εκεί θα μπορέσετε να βρείτε τα ελαστικά Bridgestone που προσφέρουν κορυφαία ασφάλεια και επιδόσεις, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνετε δωρεάν αντικατάσταση για έναν ολόκληρο χρόνο.

Τι ισχύει για την εγγύηση;Καλύπτει από 1 έως 4 ελαστικά, iσχύει για ένα μεμονωμένο περιστατικό,kΚαλύπτει ακόμα και ζημιά από υπαιτιότητα (π.χ. χτύπημα σε πεζοδρόμιο ή λακκούβα)