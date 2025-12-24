FC Bayern Women: Επιλέγει το νέο Audi Q3

Το νέο Audi Q3 επέλεξε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της FC Bayern Munich ως το βασικό της όχημα για τη φετινή σεζόν, πλαισιωμένο από τα Audi A3 και Audi A1 allstreet, στο πλαίσιο της ετήσιας παράδοσης εταιρικών αυτοκινήτων. Η παράδοση συνοδεύτηκε από ένα ξεχωριστό driving event στη λίμνη Tegernsee, όπου οι παίκτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα νέα τους Audi σε βάθος, μέσα από μια συνεργασία που αποτυπώνει κοινές αξίες και αμοιβαίο όφελος.



Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, οι παίκτριες της FC Bayern, ανάμεσά τους οι Giulia Gwinn, Klara Bühl και η Lea Schüller, δοκίμασαν στην πράξη τα νέα τους αυτοκίνητα, εξερευνώντας τόσο τα οδηγικά χαρακτηριστικά όσο και τις τεχνολογικές δυνατότητές τους. Ο Yves Becker-Fahr, Head of Sales Germany της Audi, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε λύσεις μετακίνησης στις παίκτριες της FC Bayern και που τις στηρίζουμε και εκτός αγωνιστικού χώρου με τα οχήματά μας. Η συνεργασία μας βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως το ομαδικό πνεύμα, η κορυφαία απόδοση και ο δυναμισμός — στοιχεία καθοριστικά τόσο στον αθλητισμό όσο και στον κόσμο του αυτοκινήτου».



Η πλειονότητα της ομάδας επέλεξε το νέο Audi Q3, και μετά την παράδοση των οχημάτων ακολούθησε μια διαδρομή με ξεχωριστό χαρακτήρα. Προορισμός, η εντυπωσιακή γέφυρα Faller-Klamm, όπου οι παίκτριες συμμετείχαν σε μια σειρά από δημιουργικές και διαδραστικές δοκιμασίες, σχεδιασμένες για να ενισχύσουν την εξοικείωσή τους με τα αυτοκίνητα. Ανάμεσά τους, η οδήγηση ακριβώς 11 μέτρων —όση η απόσταση ενός πέναλτι— αλλά και η ρύθμιση των χρωμάτων της FC Bayern Munich μέσω του συστήματος ατμοσφαιρικού φωτισμού του Q3.

Συνολικά, παραδόθηκαν 26 Audi Q3, πέντε Audi A3 και ένα Audi A1 allstreet στις παίκτριες και το επιτελείο της γυναικείας ομάδας της FC Bayern Munich. Η συνεργασία αυτή βρίσκεται σε ισχύ από το 2021, ενώ η Audi αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη του συλλόγου από το 2002. Παράλληλα, και η ανδρική ομάδα της FC Bayern οδηγεί εδώ και χρόνια Audi και παρέλαβε τα νέα της οχήματα στις αρχές Οκτωβρίου.