Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα έγιναν ξανά γονείς!

Η πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό τους

Γονείς για 4η φορά έγιναν ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα!

Τα ευχάριστα γνωστοποίησε στα social media το ζευγάρι δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του νεογέννητου παιδιού τους. Δεν αποκάλυψαν ωστόσο, το φύλο του μωρού που έφερε η Άννα στον κόσμο.

Το μωρό του διάσημου τραγουδιστή και της αγαπημένης του γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025, και το είδαμε να φορά ένα σκουφάκι με ροζ και γαλάζιες ρίγες. Έτσι, δεν ήταν εύκολο να καταλάβουμε αν πρόκειται για αγοράκι ή κοριτσάκι.

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα, που είναι ζευγάρι είναι μαζί από το 2001, έχουν ακόμα τρία παιδιά, τους δίδυμους Λούσι και Νίκολας, καθώς και τη μικρότερη κόρη τους, Μέρι.

Δες την ανάρτησή τους για το νεογέννητο:

«My Sunshine», που σημαίνει η ηλιαχτίδα μου, έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.

Για την Άννα Κουρνίκοβα, ο ρόλος της μητέρας φαίνεται πως ήταν ένα όνειρο ζωής που πήρε εν τέλει, σάρκα και οστά.

Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η φροντίδα των ανθρώπων είναι στη φύση της και πως η επιθυμία της για παιδιά ήταν πάντα μεγάλη. Ήθελε πάντα να γίνει μαμά είτε μέσω φυσικής σύλληψης είτε μέσω υιοθεσίας.

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα έγιναν ξανά γονείς: Η πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό τους
Ο καλλιτέχνης είχε μιλήσει σε παλαιότερη συνέντευξή του για την απόφασή τους να μην παντρευτούν. «Ίσως είναι επειδή προέρχομαι από χωρισμένους γονείς, αλλά δεν νομίζω ότι αγαπάς κάποιον περισσότερο εξαιτίας ενός χαρτιού», είχε δηλώσει το 2012 ο Ιγκλέσιας.

«Στις μέρες μας, δεν είναι ταμπού να κάνεις παιδιά και να μην είσαι παντρεμένος. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να είσαι καλός γονιός» είχε προσθέσει.

