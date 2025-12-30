Στο Star η μητέρα του 8χρονου Ανδριάνο: «To παιδί είναι μαζί μου»

Για τον 8χρονο είχε εκδοθεί Amber Alert - Βρίσκεται στη Σουηδία

Στο Star η μητέρα του 8χρονου Ανδριάνο: «To παιδί είναι μαζί μου»
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνας Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Σουηδία μαζί με τη μητέρα του ζει εδώ κι ένα χρόνο ο 8χρονος Ανδριάνο, το παιδί για το οποίο είχε εκδοθεί Amber Alert μετά από καταγγελία του πατέρα του για αρπαγή από τη μητέρα του. Το Star και η Κατερίνα Ρίστα κατάφερε να εντοπίσει τόσο τη μητέρα όσο και το ανήλικο παιδί. Η μητέρα υποστηρίζει ότι ο πρώην σύντροφός της θέλει να την εκδικηθεί χρησιμοποιώντας τον γιο τους.

Αρτέμιδα: Ανατροπή με τον φαρμακοποιό - Μπήκε άδικα στη φυλακή για 17 μήνες

Στο Star η μητέρα του 8χρονου Ανδριάνο: «To παιδί είναι μαζί μου»

«Καλά Χριστούγεννα» εύχεται ο μικρός Ανδριάνο από τη Σουηδία όπου βρίσκεται με τη μητέρα του. Το Star κατάφερε να εντοπίσει τον μικρούλη για τον οποίο είχε εκδοθεί Αmber Αlert για γονική αρπαγή απο τη μητέρα του.

Η μητέρα του 8χρονου παιδιού, μιλώντας στο Star υποστηρίζει: 

«Όλοι γνωρίζουν πού βρισκόμαστε, δεν κρύβομαι απο κάποιον. Τους έστειλα και στο Χαμόγελο του Παιδιού πού βρισκόμαστε και ότι δεν έχω αρπάξει κανένα παιδί. Έχουμε έρθει από τις 11 Σεπτεμβρίου του 2024, είναι ασφαλής μαζί μου, τον αγαπώ, τον λατρεύω, είναι όλη μου η ζωή. 

Εγώ θα συνεχίσω να ζω στη Σουηδία και όποιος αγαπά πραγματικά αυτό το παιδί, ας έρθει να το δει. Δε θα γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα».

Ο πατέρας του 8χρονου είχε προφυλακιστεί για ενδοοικογενειακή βία - Αθωώθηκε από το δικαστήριο

Το Αmbert Αlert εκδόθηκε μετά από καταγγελία του πατέρα. 

Στο Star η μητέρα του 8χρονου Ανδριάνο: «To παιδί είναι μαζί μου»

Οι δυο γονείς είναι σε διάσταση, καθώς η μητέρα του 8χρονου τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα ο άνδρας είχε προφυλακιστεί. Μετά απο 17 μήνες, το δικαστήριο τον αθώωσε.

Όταν βγήκε έξω άρχισε να αναζητά τον γιο του, τον οποίο  - παρανόμως όπως καταγγέλλει - είχε αρπάξει η μητέρα.

«Ο πατέρας κάνει όλες τις ενέργειες για να αναλάβει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού και να απαγορευτεί προσέγγιση από τη μητέρα» αναφέρει η κ. Σταματία Μάρκου, συνήγορος του πατέρα του ανήλικου παιδιού.

«Τώρα ξαφνικά θυμήθηκε ότι έχει ένα παιδί. Το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα με εξοντώσουν οικονομικά και ψυχολογικά. Το παιδί μου δεν είναι όπλο» δηλώνει από την πλευρά της η μητέρα του 8χρονου.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
