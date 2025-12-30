Ελένη Φουρέιρα: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον Αλμπέρτο Μποτία

Full in love το ζευγάρι!

Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ελένης Φουρέιρα στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο / Βίντεο Το ΄Χουμε!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Φουρέιρα είναι από τους καλλιτέχνες που μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους, κρατώντας ωστόσο πιο προστατευμένο τον πυρήνα της προσωπικής τους ζωής.

Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν ολοκληρωθεί το 2025, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε μια πιο τρυφερή ανάρτηση, δημοσιεύοντας δύο κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία

Ελένη Φουρέιρα: Φωτογραφίζει τον Αλμπέρτο Μποτία με τον μικρό Ερμή

Το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο σπάνια στιγμιότυπα στα οποία τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή στο ασανσέρ του σπιτιού τους, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της

Ελένη Φουρέιρα: Ποζάρει με τον Αλμπέρτο Μποτία μέσα στο ασανσέρ

Ελένη Φουρέιρα: Ποζάρει με τον Αλμπέρτο Μποτία μέσα στο ασανσέρ

Ελένη Φουρέιρα: Ποζάρει με τον Αλμπέρτο Μποτία μέσα στο ασανσέρ

Παρότι η σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία μετρά αρκετά χρόνια, οι δημόσιες κοινές εμφανίσεις τους παραμένουν περιορισμένες, καθώς και οι δύο προτιμούν να κρατούν χαμηλούς τόνους. Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτέλεσε μια μικρή εξαίρεση, με την τραγουδίστρια να επιλέγει να αποχαιρετήσει τη χρονιά με εικόνες που αποτυπώνουν τη σταθερότητα και τη συντροφικότητα που χαρακτηρίζουν τη σχέση τους.

Ελένη Φουρέιρα: Ταξίδι αστραπή στην Κωνσταντινούπολη

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, η Ελένη Φουρέιρα αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στον σύντροφό της και στη δημιουργία της οικογένειάς τους. Όπως αποκάλυψε, από την πρώτη στιγμή ένιωσε σιγουριά για τον άνθρωπο που είχε δίπλα της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν σίγουρη ότι ο πιο καλός μπαμπάς θα είναι ο Αλμπέρτο. Αυτό το ήξερα από την πρώτη μέρα». Η ίδια περιέγραψε και τη στιγμή που του πρότεινε να κάνουν παιδί, με την απάντησή του να είναι άμεση και ξεκάθαρη, γεγονός που τους έφερε ακόμη πιο κοντά.

Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο καθοριστικά έχει αλλάξει η ζωή της μέσα από την οικογένεια, βρίσκοντας ισορροπία ανάμεσα στην απαιτητική επαγγελματική της καθημερινότητα και τις προσωπικές της στιγμές. Οι πρόσφατες φωτογραφίες με τον Αλμπέρτο Μποτία λειτουργούν ως μια ήσυχη, αλλά ουσιαστική υπενθύμιση ότι, πίσω από τα φώτα της σκηνής, η οικογένεια που έχει δημιουργήσει παραμένει η μεγαλύτερη δύναμη στη ζωή της.

Η Ελένη Φουρέιρα έγινε μανούλα για πρώτη φορά στις 7 Φεβρουαρίου 2023, φέρνοντας στον κόσμο τον γιο της, Ερμή, καρπό του έρωτά της με τον γνωστό ποδοσφαιριστή. 

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
 |
ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΠΟΤΙΑ
