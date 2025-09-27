Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Voice: Σείστηκε το πλατό κατά την είσοδό του

Το κοινό χειροκρότησε με ενθουσιασμό τον καλλιτέχνη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Voice: Σείστηκε το πλατό κατά την είσοδό του
Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στο Voice και το πλατό σείστηκε κατά την είσοδό του. Ο τραγουδιστής έκανε δυναμική είσοδο στο μουσικό σόου, προκαλώντας αίσθηση τόσο στους διαγωνιζόμενους όσο και στους κριτές και στο κοινό. Η εμφάνισή του συνοδεύτηκε από ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε ευδιάθετος, ντυμένος στα λευκά και στιλάτος όπως πάντα, με το ένα χέρι στην τσέπη και το άλλο ψηλά, χαιρετώντας το κοινό που... προκαλούσε σεισμό στο στούντιο επευφημώντας τον!

mazwnakis

Νέο μήνυμα Μαζωνάκη στο TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»

Πλησιάζοντας τη θέση του, ο Γιώργος Μαζωνάκης αγκαλιάστηκε με τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη που τον περίμεναν.

Κατά την είσοδό του, οι τηλεθεατές αλλά και οι συμμετέχοντες δεν μπορούσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους, με πολλούς να σπεύδουν να αποτυπώσουν τη στιγμή μέσω των κινητών τους και να αναρτήσουν βίντεο στα social media.

Το κοινό του Voice είχε την ευκαιρία να απολαύσει την αμεσότητα και το χιούμορ του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ οι κριτές δεν παρέλειψαν να εκφράσουν τη χαρά τους για τη συνεργασία μαζί του. \

Yπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί σε δημόσια ψυχιατρική κλινική στις 14 Αυγούστου 2025 με εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος μελών της οικογένειάς του, αλλά ο ίδιος υποστήριξε ότι η νοσηλεία έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή του και κατηγόρησε οικογενειακά μέλη για σκοπιμότητα. Μετά από πέντε ημέρες βγήκε από την κλινική και πλέον βρίσκεται καλά. Τώρα επέστρεψε δυναμικά στην τηλεόραση ως κριτής στο «The Voice», προκαλώντας αίσθηση με την είσοδό του στο πλατό.

Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
THE VOICE
