Φ. Πετρογιάννη για τον πατέρα της: «Φέτος θα λείπεις, αλλά θα είσαι εδώ»

Η συγκινητική ανάρτηση της δημοσιογράφου

τε όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας για την απώλεια της Φωτεινής Πετρογιάννη
Μια ιδιαίτερα δύσκολη και φορτισμένη συναισθηματικά περίοδο διανύει η Φωτεινή Πετρογιάννη, καθώς πριν από περίπου δύο μήνες ήρθε αντιμέτωπη με μια μεγάλη απώλεια. Συγκεκριμένα, στις 14 Οκτωβρίου, η δημοσιογράφος έχασε τον πατέρα της, γεγονός που άλλαξε απότομα την καθημερινότητά της.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του μπαμπά της

Όπως είχε γίνει γνωστό, η Φωτεινή Πετρογιάννη ενημερώθηκε για τον θάνατό του αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής «Το Πρωινό», στην οποία συμμετέχει, μια στιγμή που, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και συγκλονιστική για την ίδια.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Στόλισε δέντρο με τον σύζυγο και τον γιο της!

Σήμερα, Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, η δημοσιογράφος θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βαθιά προσωπικό και συγκινητικό μήνυμα. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε μια φωτογραφία με τον πατέρα της, εκφράζοντας με λίγες λέξεις το κενό που αφήνει η απουσία του, αλλά και την αίσθηση ότι η παρουσία του παραμένει ζωντανή στην καρδιά της.

Στο μήνυμά της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Φέτος δε θα ακούσω στο τηλέφωνο αυτό το “Επ, Φωτάκι” που μου έλεγες κάθε φορά που προσπαθούσες να καταλάβεις ποια από τις δυο σου κόρες είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Ούτε θα με μαλώσεις που φιλάω πεταχτά στο μάγουλο και όχι τόσο θερμά όσο εσύ!
Φέτος μπαμπά μου, θα λείπεις, αλλά θα είσαι εδώ…»

 

Η ανάρτησή της προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με πολλούς followers να σπεύδουν από τα πρώτα λεπτά να της στείλουν μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης. Αρκετοί μάλιστα μοιράστηκαν και προσωπικές τους εμπειρίες, περιγράφοντας παρόμοιες απώλειες που έχουν βιώσει με αγαπημένα τους πρόσωπα, δημιουργώντας ένα κύμα ανθρώπινης αλληλεγγύης και κατανόησης.

Με τη λιτή αλλά βαθιά συναισθηματική της ανάρτηση, η Φωτεινή Πετρογιάννη κατάφερε να εκφράσει το πένθος, τη νοσταλγία και την αγάπη που συνεχίζει να τη συνδέει με τον πατέρα της, δείχνοντας πως, ακόμη κι όταν κάποιος λείπει σωματικά, μπορεί να παραμένει πάντα παρών.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
