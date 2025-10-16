Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του μπαμπά της

Πάρα πολύ δύσκολες ώρες βιώνει η Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποία θρηνεί την απώλεια του πολυαγαπημένου της πατέρα.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, όπου η δημοσιογράφος συμμετέχει τα τελευταία τρία χρόνια. «Θα δείτε ότι στην παρέα μας δεν είναι η Φωτεινή μας. Η Φωτεινή χθες το απόγευμα, μετά τη λήξη της εκπομπής, έχασε τον μπαμπά της. Ο πατέρας της Φωτεινής ήταν άρρωστος το τελευταίο διάστημα, είχε ταλαιπωρηθεί με μία ασθένεια τα τελευταία χρόνια. Ήρθε κανονικά στα βαφτίσια του εγγονού του στην Τήνο το καλοκαίρι που ήμασταν εκεί λίγοι καλοί φίλοι που χαρήκαμε με τη χαρά της Φωτεινής -άρα έζησε το εγγόνι του-. Δεν ήταν κάτι που περιμένανε, ήταν ξαφνικό και χθες το μεσημέρι στο σπίτι, την ώρα του φαγητού έφυγε ξαφνικά ο άνθρωπος», είπε ο παρουσιαστής.

Και πρόσθεσε:«Τα συλλυπητήριά μας. Μιλάω από χθες συνέχεια με τη Φωτεινή… Και δημόσια… Η σκέψη μας είναι με τη Φωτεινή αυτές τις ώρες, είναι προφανές αυτό. Εμένα είναι φίλη μου χρόνια η Φωτεινή. Δεν είναι συνεργάτης μου, είναι φίλη μου κι έχουμε κάνει παρέα, διακοπές, χαρές, λύπες, όλα μαζί. Η κηδεία θα γίνει αύριο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Εύβοια. Η Φωτεινή μας, όταν αισθανθεί έτοιμη θα γυρίσει στο πόστο της που την περιμένει. Συλλυπητήρια».

Μια ημέρα μετά, η Φωτεινή Πετρογιάννη έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, θέλοντας να τον αποχαιρετήσει.

Η ανάρτηση της Φωτεινής Πετρογιάννη

Δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από την παιδική της ηλικία και στη λεζάντα, έγραψε: «Νταντάκι μου, σ’αγαπάω πολύ! Θα είμαστε πάντα μαζί!».