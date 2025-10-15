Πένθος για τη Φωτεινή Πετρογιάννη: Πέθανε ξαφνικά ο πατέρας της

Δύσκολες στιγμές περνάει η Φωτεινή Πετρογιάννη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της χθες το μεσημέρι.

Τη δυσάρεστη ανακοίνωση έκανε σήμερα το πρωί μέσα από την εκπομπή Πρωινό ΑΝΤ1 ο Γιώργος Λιάγκας.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα δείτε ότι στην παρέα μας δεν είναι η Φωτεινή μας. Η Φωτεινή χθες το απόγευμα, μετά τη λήξη της εκπομπής, έχασε τον μπαμπά της. Ο πατέρας της Φωτεινής ήταν άρρωστος το τελευταίο διάστημα, είχε ταλαιπωρηθεί με μία ασθένεια τα τελευταία χρόνια. Ήρθε κανονικά στα βαφτίσια του εγγονού του στην Τήνο το καλοκαίρι που ήμασταν εκεί λίγοι καλοί φίλοι που χαρήκαμε με τη χαρά της Φωτεινής -άρα έζησε το εγγόνι του-. Δεν ήταν κάτι που περιμένανε, ήταν ξαφνικό και χθες το μεσημέρι στο σπίτι, την ώρα του φαγητού έφυγε ξαφνικά ο άνθρωπος».

«Τα συλλυπητήριά μας… Μιλάω από χθες συνέχεια με τη Φωτεινή… Και δημόσια… Η σκέψη μας είναι με τη Φωτεινή αυτές τις ώρες, είναι προφανές αυτό. Εμένα είναι φίλη μου χρόνια η Φωτεινή. Έχουμε κάνει παρέα, διακοπές, χαρές, λύπες, όλα μαζί… Η κηδεία θα γίνει αύριο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Εύβοια. Η Φωτεινή μας, όταν αισθανθεί έτοιμη θα γυρίσει στο πόστο της που την περιμένει. Συλλυπητήρια» πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

H Φωτεινή Πετρογιάννη στις 19 Ιουλίου μαζί με τον σύζυγό της, Μιχάλη Ρουμπή, βάφτισαν τον γιο τους στην Τήνο σε μια λιτή τελετή κι έχοντας δίπλα τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Στο πλευρό της ήταν και οι γονείς της, όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας. Παρά τις δύσκολες στιγμές που περνούσε η παρουσιάστρια δεν είχε μοιραστεί το πρόβλημα υγείας του πατέρα της.