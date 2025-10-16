VW και Skoda στο TAXI Show 2025

Η Kosmocar, επίσημος εισαγωγέας των Skoda, Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων στην Ελλάδα, συμμετέχει στο TAXI Show 2025, τη μεγαλύτερη έκθεση για επαγγελματίες οδηγούς και ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (ώρες λειτουργίας 10:00–19:30, είσοδος ελεύθερη).

Η Skoda υποδέχεται το κοινό σε ένα ευρύχωρο περίπτερο 152 τ.μ., επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη παρουσία της στον χώρο του επαγγελματικού ΤΑΞΙ και τη φήμη της για ασφάλεια, άνεση, αξιοπιστία και κορυφαία σχέση αξίας-ποιότητας.

Στο επίκεντρο της φετινής συμμετοχής βρίσκονται:

Superb και Kodiaq NG Selection, που ξεχωρίζουν για την άνεση, τους χώρους και την τεχνολογία τους.

Octavia Selection, με αποδοτικό κινητήρα TDI – σταθερή αξία για τους επαγγελματίες οδηγούς χάρη στην ανθεκτικότητα, την άνεση και την οικονομία του

Τα νέα ηλεκτρικά Elroq και Enyaq, που συνδυάζουν αποδοτικότητα, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη κινητικότητα στην επαγγελματική χρήση.

Με την κορυφαία ποιότητα κατασκευής και την εξαιρετική ποιότητα κύλισης, η Skoda παραμένει σταθερός σύμμαχος του επαγγελματία οδηγού, προσφέροντας λύσεις που αντέχουν στον χρόνο και στις απαιτήσεις της καθημερινής εργασίας.

Στο περίπτερο της Volkswagen, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά:

το ID.4 Pro More, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV που προσφέρει κορυφαία άνεση και καινοτομίες,

το νέο ID.7 Pro Launch Edition, που θέτει νέα πρότυπα στην ηλεκτρική άνεση και εξασφαλίζει αυτονομία έως 851 km*,

• και το Caddy Maxi Life eHybrid (PHEV), που συνδυάζει την πρακτικότητα με την εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα στην καθημερινότητα του επαγγελματία.