VW και Skoda στο TAXI Show 2025

Τα μοντέλα που ενδιαφέρουν τον επαγγελματία οδηγό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η κατηγορία «Στη γραμματική» δυσκόλεψε την Αγαθή - Εσένα;
16.10.25 , 19:31 Φαλελάκης για θάνατο Χατζησάββα: «Αισθάνθηκα σκουπίδι της κοινωνίας!»
16.10.25 , 19:26 GNTM Sneak Preview: «Πηγαδάκι» στα γαλλικά με Ανέστη και Εδουάρδο
16.10.25 , 19:23 Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World
16.10.25 , 19:12 ΣτΕ: Άκυρη Η Απαγόρευση Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Από τον Δήμο Αθηναίων
16.10.25 , 18:59 MasterChef: Πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη - Διεκδίκησε τη θέση σου!
16.10.25 , 18:54 Μητσοτάκης: Στο 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στην Αττική
16.10.25 , 18:34 Τρικούβερτος καβγάς Βελόπουλου με Καιρίδη στη Βουλή
16.10.25 , 18:31 VW και Skoda στο TAXI Show 2025
16.10.25 , 18:14 Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του μπαμπά της
16.10.25 , 17:43 H ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη: Έχασε τη φωνή της μετά από επεμβάσεις
16.10.25 , 17:36 Η Νόνη Δούνια έφερε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πίνακα στο Cash or Trash!
16.10.25 , 17:15 Cash or Trash: Ο Αριστοτέλης φέρνει ένα πολύ ξεχωριστό φλιπεράκι!
16.10.25 , 17:04 Τσιάρας: Διαψεύδει τη φημολογία για παραίτηση
16.10.25 , 16:51 Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της» λέει ο πρώην της
Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
H ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη: Έχασε τη φωνή της μετά από επεμβάσεις
Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του μπαμπά της
Φαλελάκης για θάνατο Χατζησάββα: «Αισθάνθηκα σκουπίδι της κοινωνίας!»
Αντώνης Βλοντάκης: Στο θέατρο με την 20χρονη κόρη του, Ηλέκτρα
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της» λέει ο πρώην της
Φοινικούντα: Ο καβγάς λίγα λεπτά μετά το φονικό που «χώρισε» τους δράστες
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
VW και Skoda στο TAXI Show 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Kosmocar, επίσημος εισαγωγέας των Skoda, Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων στην Ελλάδα, συμμετέχει στο TAXI Show 2025, τη μεγαλύτερη έκθεση για επαγγελματίες οδηγούς και ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (ώρες λειτουργίας 10:00–19:30, είσοδος ελεύθερη).

VW και Skoda στο TAXI Show 2025

Η Skoda υποδέχεται το κοινό σε ένα ευρύχωρο περίπτερο 152 τ.μ., επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη παρουσία της στον χώρο του επαγγελματικού ΤΑΞΙ και τη φήμη της για ασφάλεια, άνεση, αξιοπιστία και κορυφαία σχέση αξίας-ποιότητας.

VW και Skoda στο TAXI Show 2025

Στο επίκεντρο της φετινής συμμετοχής βρίσκονται:

Superb και Kodiaq NG Selection, που ξεχωρίζουν για την άνεση, τους χώρους και την τεχνολογία τους.

Octavia Selection, με αποδοτικό κινητήρα TDI – σταθερή αξία για τους επαγγελματίες οδηγούς χάρη στην ανθεκτικότητα, την άνεση και την οικονομία του

Τα νέα ηλεκτρικά Elroq και Enyaq, που συνδυάζουν αποδοτικότητα, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη κινητικότητα στην επαγγελματική χρήση.

VW και Skoda στο TAXI Show 2025

Με την κορυφαία ποιότητα κατασκευής και την εξαιρετική ποιότητα κύλισης, η Skoda παραμένει σταθερός σύμμαχος του επαγγελματία οδηγού, προσφέροντας λύσεις που αντέχουν στον χρόνο και στις απαιτήσεις της καθημερινής εργασίας.

VW και Skoda στο TAXI Show 2025

Στο περίπτερο της Volkswagen, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά:

 το ID.4 Pro More, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV που προσφέρει κορυφαία άνεση και καινοτομίες,

VW και Skoda στο TAXI Show 2025

 το νέο ID.7 Pro Launch Edition, που θέτει νέα πρότυπα στην ηλεκτρική άνεση και εξασφαλίζει αυτονομία έως 851 km*,

• και το Caddy Maxi Life eHybrid (PHEV), που συνδυάζει την πρακτικότητα με την εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα στην καθημερινότητα του επαγγελματία.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
SKODA
 |
TAXI SHOW 2025
 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΝΤΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top