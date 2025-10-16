Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World

Μία τραγική υπόθεση συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μια 31χρονη γυναίκα, έγκυος στον ένατο μήνα, βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο του θεματικού πάρκου Walt Disney World στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Η Σάμερ Έκουιτς εντοπίστηκε νεκρή την Τρίτη (14 Οκτωβρίου) στο ξενοδοχείο Disney’s Contemporary Resort. Οι αρχές που έφτασαν στο σημείο έκαναν λόγο για «προφανή αυτοκτονία».

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας Orange, ο θάνατός της οφείλεται σε πολλαπλά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο.

Η Σάμερ Έκουιτς αγαπούσε τη Disney. Είχε περάσει εκεί το μήνα του μέλιτος με τον σύζυγό της το 2024 και τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς είχε ανακοινώσει με χαρά την εγκυμοσύνη της.

Το βιογραφικό της αποκαλύπτει πόσο στενά συνδεόταν με τον μαγικό κόσμο της Disney: στο παρελθόν είχε εργαστεί ως ηθοποιός χαρακτήρων και παρουσιάστρια στην Disneyland της Καλιφόρνια (2012–2015), ενώ αργότερα ασχολήθηκε με τη φροντίδα παιδιών και τη διαχείριση κοινωνικών δικτύων.

Όπως αποκάλυψε συγγενικό της πρόσωπο σε ανάρτηση στο Reddit — η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε — η 31χρονη έφυγε αιφνιδιαστικά από το σπίτι της στο Νάπερβιλ του Ιλινόις, ταξιδεύοντας μόνη της στη Φλόριντα χωρίς να ενημερώσει κανέναν. «Δυστυχώς, έκλεισε πτήση για εκεί χωρίς να μας το πει», έγραψε ο συγγενής της, ζητώντας από τους επισκέπτες του πάρκου να ειδοποιήσουν την αστυνομία αν τη δουν.