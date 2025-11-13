Στέλλα Παλούκη: «Με το που βγήκε στη φόρα η σχέση μου, όλοι άλλαξαν»

Η παίκτρια της Φάρμας τα... είπε έξω από τα δόντια στο Breakfast@Star

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η Στέλλα Παλούκη δεν κατάφερε να κερδίσει την είσοδό της στη Φάρμα. Στη δεύτερη εμφάνισή της στο Breakfast@Star, μίλησε για την επιστροφή της στο παιχνίδι, η οποία δεν είχε αίσιο τέλος, αφού δεν μπόρεσε να πάρει πίσω τη θέση που της στέρησε την πρώτη φορά ο Βάγγος, νικώντας τη στον Αχυρώνα. 

Στέλλα και Λάμπρος αποχαιρετούν τη Φάρμα για δεύτερη φορά

«Θέλω καταρχάς να πω ένα ευχαριστώ στον Λάμπρο που ήταν δίπλα μου, γιατί είναι εξαιρετικό παιδί και κρατάμε επαφές και εκτός παιχνιδιού. Ήταν ο μοναδικός εκεί μέσα που ξεχώρισα, γιατί είχε ήθος, είναι οικογενειάρχης, και το λέω και το τονίζω αυτό», είπε αρχικά για τον Λάμπρο, με τον οποίο πάλεψαν μαζί για να επιστρέψουν στη Φάρμα.

Η Στέλλα αποχώρησε για δεύτερη φορά από τη Φάρμα

Η Στέλλα αποχώρησε για δεύτερη φορά από τη Φάρμα

Και συνέχισε: «Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ήδη είχα μπει εγώ, ξέροντας τι λέγεται πίσω από την πλάτη μου - και για μένα και για τον Δημήτρη - και μου ήταν αρκετά δύσκολο. Τα είπα όλα, γιατί ήταν οι αλήθειες. Αν ένα καλό έχω και το θεωρώ θετικό για τον χαρακτήρα μου, είναι ότι λέω τα πράγματα με το όνομά τους, όπως είναι. Και γι’ αυτόν τον λόγο, καμιά φορά, δεν είμαι αρεστή στον κόσμο».

Φάρμα: Το παθιασμένο φιλί της Στέλλας στον Δημήτρη, πριν αποχωρήσει

Η ίδια δεν μετανιώνει που τα έβγαλε όλα στη φόρα· αντίθετα, ρίχνει την ευθύνη σε εκείνους που, όπως λέει, «είπαν ό,τι είπαν», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «ας πρόσεχαν».

«Ήθελα να τους τα πω, για να ξέρουν ότι εγώ πλέον γνωρίζω τι λέγεται απ’ έξω για μένα και, εννοείται, για να τους “σπάσω”, ας πούμε, την ψυχολογία, ώστε να μην μπορούν να το διαχειριστούν μετά. Και έμαθα, τέλος πάντων, ότι μετά είχαν από κοντά τον Δημήτρη και του έλεγαν: “Δημήτρη, δεν είναι έτσι τα πράγματα, μη πιστεύεις τη Στέλλα”», πρόσθεσε.

Στέλλα Παλούκη: Η παίκτρια της Φάρμας τα… είπε έξω από τα δόντια στο Breakfast@Star

Στέλλα Παλούκη: Η παίκτρια της Φάρμας τα… είπε έξω από τα δόντια στο Breakfast@Star

Δημήτρης Ζήκος: Η καταγωγή, το επάγγελμα και ο έρωτας με τη Στέλλα

Η personal trainer υποστήριξε πως εισέπραξε διαφορετική συμπεριφορά, τόσο η ίδια όσο και ο Δημήτρης, μόλις μαθεύτηκε το ειδύλλιό τους. «Καλά, δεν είδαμε και τίποτα αληθινό τόσο καιρό εκεί μέσα, πέρα από μένα και τον Δημήτρη, που λέγαμε τα πράγματα όπως πρέπει. Οι υπόλοιποι θεωρώ ότι έλεγαν μόνο ψέματα. 

Φάρμα - Στέλλα: «Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με τον Δημήτρη»

Στα πρώτα επεισόδια, και γενικά τις πρώτες μέρες, η συμπεριφορά τους απέναντί μου ήταν άψογη. Και ξαφνικά, με το που βγήκε στη φόρα η σχέση μου με τον Δημήτρη, όλοι άλλαξαν 360 μοίρες», τόνισε.

Η Στέλλα έχει καταλάβει πως οι απόψεις της ενόχλησαν, ωστόσο δηλώνει πως τα γεγονότα τη δικαιώνουν. «Βλέπουμε έναν Βάγγο να πηγαίνει από τη μία ομάδα στην άλλη και να προκαλεί προβλήματα. Το ίδιο και τη Ζωή με τον Βασίλη. Άρα, βγαίνουν αληθινά αυτά που λέγαμε. Βλέπουμε τον Λευτέρη και τον Ανδρέα να κάνουν bullying στη Βαλεντίνα και να της μιλούν άσχημα, ενώ κατηγορούσαν τον Δημήτρη. Οπότε βλέπουμε συμπεριφορές να επαναλαμβάνονται», εξήγησε.

Τέλος, σημείωσε πως θα σκεφτόταν να ξαναπάει στη Φάρμα μόνο αν υπάρξει All Star κύκλος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

 

 

 

